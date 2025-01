12 éves volt a Thor sztárja, amikor kegyetlen kritikát kapott egy filmestől

Megrendítő titkot árult el a Thor-filmek sztárja. Kat Dennings gyerekszínészként kezdte a pályáját és az elmúlt 25 évben olyan sikersorozatok főződnek a nevéhez, mint Az élet csajos oldala vagy The Sandman, a filmes világban pedig a Thor-filmekkel robbant be a most 38 éves színésznő. Pályakezdő tiniként egy casting direktor maradandó nyomott hagyott a szavaival a színésznőben, aki úgy érezte, most ezt a hollywoodi titkot fel kell fednie és lerántani a leplet az álomgyár kegyetlenségéről. Dennings ugyanis kegyetlen testszégyenítés áldozata lett mindössze 12 évesen.

Kövérnek és csúnyának nevezték a 12 évesen Kat Dennings amerikai színésznőt (Fotó: YouTube)

Kat Dennings kövér és csúnya

Ezek a szavakat kapta meg 12 éves kislányként a pályakezdő Kat, aki egy játékfilm meghallgatására ment el, ahol már a casting direktorok is kegyetlenkedtek a gyerekekkel.

Amikor meghallgatáson voltam és elkezdtem fellépni, egészen más környezet volt, mint most. Nagyon durva volt. Rengeteg rendkívül negatív visszajelzés érkezett, és az emberek nem fogták vissza magukat. 12 éves voltam, elmentem egy meghallgatásra, a menedzserem pedig felhívott utána, én pedig azt kérdeztem, hogy »Hogy ment?« A válasz pedig ez volt: »Nos, azt mondták, hogy nem vagy elég szép, és kövér vagy« – mesélte a megalázó estet a színésznő a Varietynek.

Kat Dennings a Thor-filmekkel lett világsztár (Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art)

A színésznő persze nem adta fel, 14 évesen kapott szerepet a Szex és New York egyik részében és azóta közel 60 filmben vagy sorozatban szerepelt. Kat úgy gondolta, azért osztja meg a tapasztalatait, mert – bár már más idők járnak Hollywoodban – még mindig óvatosnak kell lennie az embernek. Már tiniként megerősítették őt ezek a negatív tapasztalatok, és erre bíztatja a fiatalokat is, hogy merjenek kiállni önmagukért, akárhogy néznek ki.

Valamiért nem törte meg a lelkemet. Úgy voltam vele, hogy »Megmutatom nekik!« Azt hiszem, a szüleim azt mondták: »Idióták. Ne hallgass rájuk!« És én azt mondtam: »Ők idióták, én nem!«

– mondta Dennings.

