Világsztárdömpingre lehet számítani Fóton: megnyílt a régió legnagyobb virtuális filmstúdiója

Dudás Viktor a sajtó képviselőinek és a vendégeknek beszél a létesítmény legnagyobb stúdiójában az újdonságról

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ezt emelte ki köszöntőjében Botond Szabolcs, a Visual Europe Group (VEG) vezetője-társtulajdonosa is. Még ha nem is mozgunk otthonosan a rendezvénytechnikai piacon, a vállalat neve akkor is ismerős lehet, mert annyira erős szereplői a hazai rendezvénytechnikai szegmensnek – és egyre inkább az európainak is –, hogy ha máshol nem is, egy általunk látogatott koncerten, vagy a Puskás Arénában, Várkertben rendezvényeken találkozhattunk vagy találkozunk vele. De a VEG volt az a cég, amely 2023-ban a pápalátogatás, illetve a budapesti atlétikai világbajnokság technikai hátterét adta.

Most viszont valami újba fognak. Botond szerint a United Illusions új korszakot nyithat a magyar filmgyártásban, mert bár a magyarországi filmipar a bérmunkák kiszolgálásában eddig is erős volt, de ami hiányzott belőle, azt is képes most már az ország felmutatni ezzel az új stúdióval, mely mostantól dedikáltan

Magyarország legnagyobb virtuális filmstúdiója.

Botond Szabolcs (VEG) köszöntője az új stúdió megnyitása alkalmából

Fotó: Csudai Sándor - Origo

"A technológia folyamatosan fejlődik, és mi is képesek leszünk visszacsatolásokat adni arról használata során, de nem az a célunk, hogy máshová vigyük, hanem az, hogy idecsábítsuk a hatékony és gazdaságos forgatási lehetőségeket kereső produkciónak" – jelezte Botond Szabolcs. A VEG vezetője az Origónak elmondta azt is, hogy a virtuális filmstúdió megjelenése a portfólión viszonylag kevés kapcsolódási ponttal bír a rendezvénytechnikához, de amennyiben léteznek szinergiák, azokat azonosítják és kihasználják. Botond elárulta, hogy

a beruházás értéke meghaladja a 7 milliárd forintot, a költségek nagyobb részét a különleges virtuális forgatási technológia telepítése igényelte.

"A United Illusions egy jövőbe mutató folyamat első állomása, ami után újabb innovációk jönnek. Emellett a kreativitás és a technika találkozásának jelképe is, mely bennünket is motivál" – mondta Botond Szabolcs.