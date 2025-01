Véletlenül írtam egy könyvet: felemelő családi film a pótolhatatlan veszteségről és az elkerülhetetlen felnövésről

Lakos Nóra a romantikus vígjáték Hab után hamisítatlan (minden korosztály számára szórakoztató) ifjúsági filmmel rukkolt elő, ezzel máris több évtizedes hiányt pótolva a magyar mozifilmek kínálatában. A Tallinn Black Nights Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb gyerekfilm díjával kitüntetett Véletlenül írtam egy könyvet ugyanakkor csak nyomokban emlékeztet a magyar ifjúsági filmgyártás aranykorának, az 1970-es és 1980-as évek (főként Palásthy György mozgóképei által fémjelzett) termésére, sokkal inkább van köze a nyugat-európai (kis)kamaszfilmekhez. Nem mintha a téma – egy 13 éves, félig árva, írónőnek készülő lány felnövéstörténete – "idegen" lenne, sőt, nagyon is nemzetközi, így hazai is, épp csak minden egy kicsivel a magyar középosztály valósága, körülményei felett van (a filmben az animációs rendező édesapa irigylésre méltó életszínvonalat biztosít két gyerekének), és úgy általában, pincétől padlásig, a Balaton partjától a szomszéd kertjéig minden tisztább és zöldebb, kiegyensúlyozottabb és felhőtlenebb, ahogy azt megszoktuk (nem csupán megkopott - magyar - ifjúsági filmemlékezetünkből).

Véletlenül írtam egy könyvet (Demeter Villő)

Fotó: JUNO11 Pictures

S ha nem lennének a jól felismerhető (de nem "elkoptatott") magyar színészek – a már első filmszerepével nagy ígéretként bemutatkozó Demeter Villő mellett például Zsurzs Kati, Mátray László, Rujder Vivien vagy Tenki Réka –, akik mégiscsak anyanyelvükön keltik életre a sokszor ötletes dialógusokat, a felületes szemlélő könnyen azt hihetné, nem is magyar filmet lát.

Ez a "nyugati hasonulás" részben annak is köszönhető, hogy a Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál alapítójának és művészeti vezetőjének második játékfilmje magyar-holland koprodukcióban, a holland Annet Huising magyarul is megjelent Hogyan írtam véletlenül egy könyvet? című ifjúsági regényéből készült – következésképpen (valamint magyar produceri szándék szerint is) a Véletlenül írtam egy könyvet vállaltan, külsőségeiben is "európai" film, amely ha kell megidézi a Házibulit (1980, r.: Claude Pinoteau), de ha kell átível a Csendes-óceánon is, amikor a negyedik falat rendre áttörő, egyenesen a nézőhöz beszélő főhős egyik bonmotjában az Annie Hall (1977, r.: Woody Allen) híres, mozis jelenetének csattanóját parafrazeálja (de hogy azért távolabbi magyar előzményeket is felidézzünk: a történet végén a kislány balatoni mártózása az anya emlékképeivel Szabó István 1966-os nemzedéki "hiányfilmjének", az Apa fináléját ellenpontozza).