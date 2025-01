Will Smith lesz a Mátrix 5. főszereplője?

Érdekes videót posztolt ki Instagram-oldalára a Bad Boys és a Men in Black-filmek sztárja. A rapperből lett színész, Will Smith karrierje során hozott pár megkérdőjelezhető döntést, talán most egy ilyen baklövést tehet jóvá, erre utalhat ez a különös bejegyzés.

A ’90-es évek elején Will Smith, a sikeres zenei karrierje után a televíziózás és a filmek felé kezdett el kacsintgatni. Kaliforniába jöttem című sorozatával hamar belopta magát az emberek szívébe, onnan pedig már egyenes útja volt a világhír felé. Sikert sikerre halmozott, azonban volt néhány bukkanó is a csúcs felé vezető úton. Az egyik hibás döntés, amit utólag bánhat, az az volt, mikor nem fogadta el Quentin Tarantino felkérését, hogy játssza el az igazságosztó rabszolga, Django szerepét az ikonikus rendező még ikonikusabb westernjében. A Will Smith-filmek listáját végül nem a Mátrix, hanem a Wild Wild West - Vadiúj vadnyugat gyarapította

(Fotó: Entertainment Pictures / 1999 - Wild Wild West - Movie Set/© 1999 by Warner Bros. Pictures) Will Smith elszalasztott lehetősége A másik ilyen eset sokkal korábbi, még 1997-ben történt, amikor az akkor még ismeretlennek számító Wachowski-testvérek egy igen különleges szkripttel keresték fel az azóta már Oscar-díjjal is rendelkező sztárt. A szóban forgó forgatókönyv a Mátrixé volt, ráadásul a főszereplő, Neo szerepét szabták volna rá, ám Will Smith inkább a Wild Wild West – Vadiúj vadnyugatot vállalta el. Ezt talán bánhatja, hiszen a két alkotás közül egyértelműen a Mátrix az, amelyik kultikus státuszba emelkedett Keanu Reevesszel a főszerepben, míg a sci-fi-western-ötvözettel kísérletező másik film éppen csak nem lett bukás. Erről emlékezik meg legutóbbi Instagram-posztjában is a színész, ahol egy videóban az alábbi sorok olvashatók: 1997-ben a Wachowskik felajánlották Will Smith-nek Neo szerepét a Mátrixban. Smith ezt elutasította. A Wild Wild West – Vadiúj vadnyugatot választotta helyette, mert úgy gondolta, hogy az jobban illik hozzá. De a kérdés még fennáll: milyen lett volna a Mátrix Will Smith-szel Neo szerepében? Ébredj, Will… Te a Mátrixé vagy… Will Smith visszatérhet a zeneiparba

(Fotó: ZUMAPRESS.com) Mátrix vagy rap? Mivel tavaly tavasszal már érkezett a hír arról, hogy készül a Mátrix 5. felvonása, Will Smith-t egyből összeboronálta az internet népe a projekttel a tegnapi posztja miatt. Azonban egyes források szerint a színésznek a furcsa bejegyzés ellenére semmi köze nincs az új Wachowski-mozihoz. Sokkal valószínűbb, hogy csak a régóta parlagon heverő zenei karrierjét igyekszik feléleszteni, ráadásul egy cyberpunkos csavart is próbál belevinni abba. Smith egyébként valóban régen jelentkezett új albummal, legutóbb 2005-ben, tehát pont 20 éve volt erre példa. A filmiparban az ominózus pofonosztás óta a helyét nem lelő sztár lehet, hogy tényleg a zenében szeretne régi-új otthonra lelni, és a posztja csupán ehhez egy figyelemfelkeltő reklám. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Will Smith (@willsmith) által megosztott bejegyzés

