Férget neveztek el a Dumb és Dumber sztárjáról - Érdekességek a 70 éves Jeff Daniels életéből

Imád katonáskodni

A kedvenc hobbija a történelem, azon belül is az amerikai polgárháború tanulmányozása, előszót is írt már ilyen témájú könyvhöz. A saját összes szerepe közül ezért is Joshua Lawrence Chamberlain ezredes a kedvence, akit a Gettysburg és az Istenek és katonák című filmekben is eljátszott.

Zenészként is találkozhatsz vele

Több mint három évtizeden át írt dalokat a jegyzetfüzetébe, míg rá nem szánta magát, hogy zenészként is fellépjen. Azóta két albuma is megjelent, sőt rendszeresen koncertezik.

Amerikai elnök lesz belőle

Az elmúlt években főleg tévésorozatokban szerepelt, a Híradósokban játszott emlékezetes és díjakkal elismert szerepe után jött az American Rust, amiben kisvárosi rendőrfőnököt, majd a Talpig férfiben csődbe jutó ingatlanmogult játszott. Már az utómunka fázisában jár, és idén minden bizonnyal be is mutatják a Reykjavik című mozifilmet, amiben az egykori amerikai elnököt, Ronald Reagant alakítja.