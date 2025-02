Ozzy Osbourne lehetett volna Johnny Depp apja, de nem vállalta el

A Walt Disney Pictures talán nem is sejtette, milyen volumenű szériát indít útjára 2003-ban. A Johnny Depp által megformált Jack Sparrow kapitány ikonikus karakterét bemutató A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka csak az első lépés volt, ezt négy további felvonás, illetve 4,4 milliárd dolláros összbevétel követte. Az évek óta haldokló, talán egyszer ismét erőre kapó filmsorozatban számos híres filmsztár megfordult a tizennégy év alatt, de neves zenészek is tiszteletüket tették. Utóbbiak egyike lehetett volna az utolsó koncertjére készülő Ozzy Osbourne is, akinek A világ végén alcímű harmadik epizódban ajánlottak fel szerepet, ám végül mégsem láthattunk a vásznon.

Ozzy Osbourne Johnny Depp vagy épp Orlando Bloom oldalán tűnhetett volna fel A Karib-tenger kalózai-trilógia zárófelvonásában (Fotó: ZUMA Press)

Ozzy Osbourne-t nem engedték kalózkodni A Karib-tenger kalózaiban

A Black Sabbath nevű metálbanda legendáját egy hajszál, vagyis pontosabban egy asszonyi rábólintás választotta csak el attól, hogy minden idők egyik legsikeresebb filmsorozatában vállaljon szerepet. Erről a botrányhős felesége, Sharon Osbourne mesélt a The Magnificent Other With Billy Corgan című műsorban:

Ezt sosem mondtam korábban senkinek, de kapott egy ajánlatot [Ozzy Osbourne], hogy szerepeljen A Karib-tenger kalózaiban. Én viszont nemet mondtam rá. Pedig most elnézve tökéletes lett volna neki a szerep

– árulta el az azóta némi lelkiismeret-furdalással küzdő feleség.

Az emlegetett szerep végül Keith Richardshoz, a Rolling Stones gitárosához vándorolt, aki szintúgy Johnny Depp jó barátjának mondhatja magát, és az utóbbi években a botrányos válásával a médiában szereplő színész karakterének édesapját formálhatta meg. A franchise egyik későbbi, ötödik felvonásában egy másik híres angol rocksztár, a legendás Beatles együttes egykori tagja, Paul McCartney is feltűnt, mint Jack Sparrow kapitány egy másik családtagja.