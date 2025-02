A randiguru: 20 éve hódította meg a vásznat a legbénább Cupido

Durva allergiás reakció, jet-skiről lekaratézott Eva Mendes és a mára már a popkultúra részévé vált „Kussoljon a tested!” című felkiáltás. Hitch, A randiguru 20 éve hódította meg a vásznat, akit az akkor még példátlan népszerűségnek örvendő Will Smith alakított. A most 56 éves színész kellő humorral alakította a modern Cupidót, ám amikor őt találja el az a bizonyos nyíl, minden tudását elveszti, és ugyanazokba a sablonokba esik bele, mint az ügyfelei. A most 20 éves film rendezője, Andy Tennant az évforduló kapcsán számos, nem túl hízelgő anekdotát mesélte el a film készítéséről és a hírek szerint már akkor is balhés Will Smith-ről.

Will Smith csak a vásznon volt megnyerő A randiguruban (Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)

Will Smith balhézott A randiguru forgatásán

Úgy tűnik, az 56 éves Oscar-díjas színésznek nem kell az Oscar-gálára járni azért, hogy a most 60 éves Chris Rocknak kiosszon egy sallert, ugyanis a nagysikerű romantikus vígjáték rendezője, Andy Tennant szerint Smith-el már akkoriban is nehéz volt együtt dolgozni. Sőt szó szerint az utolsó pillanatban akarta otthagyni a 70 millió dolláros produkció forgatását. Andy és Will sokat veszekedett kreatív nézeteltérések miatt, sokszor a sztár neje, Jada Pinkett Smith tett rendet a két férfi között.

Volt egy forgatókönyv változat, amit Will hozott és nagyon nem rajongtam érte. Végül elmondtam a stúdió vezetőinek, hogy jobban félek attól, hogy Will elkészíti a filmnek azt a verzióját, mint attól, hogy kirúgnak. Tudtam, hogy már azelőtt kirúghatnak, hogy elkezdtünk volna forgatni… Nagy félelem volt Willel egy nagy, drága romantikus vígjáték elkészítése. Tele volt veszéllyel. Will megpróbált kihátrálni három nappal a forgatás megkezdése előtt. Parkolópályára akarta rakni a filmet, és még dolgozni akart rajta. Őrület volt!

– mesélte Tennant.

Kevin James teste "tudott kussolni" a legnagyobb örömünkre (Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)

Végül az alkotók megegyeztek, és 2005 egyik legnagyobb sikerfilmjét készítették el, világszerte 371 millió dollárt keresett. Sok rajongó a mai napig azon csodálkozik, hogy nem készült még folytatása A Randiguruhoz. Elnézve az első rész forgatásának hangulatát, valahol nem csodálkozunk, de Tennant ennek ellenére is nyitott lett volt egy folytatásra, de Will megfúrta az ötletet.

Úgy tudom, Will nélkülem fejleszti A randiguru folytatást. Csak három hónapja tudtam meg a hírt. Nagyon jó ötletem volt a folytatásra, és a Sony egyik vezetőjével beszélgettem, aki azt mondta, Will produkciós cége készéti a folytatást. Hé, ez Hollywood!

– summázta Tennant, akiben nincs harag Smith iránt.