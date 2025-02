A Recipe for Murder Edwin Arrieta kolumbiai sebész brutális meggyilkolásának krónikája, amelyet Daniel Sancho követett el. José Gomez dokumentarista rendező több mint 50 kolumbiai, thaiföldi és spanyol közreműködővel készített interjút a sorozathoz, aminek előzetese cikkünk alján található, a hivatalos megjelenése pedig február 23-ára datálható.

A Recipe for Murder hamarosan érkezik a SkyShowtime felületére (Fotó: YouTube)

A Recipe for Murder című doku-sorozat feltárja az ügyet, mely megrázta a világot

A streaming platform a napokban közzétette új, saját gyártású dokumentumfilm-sorozatának, az A Recipe for Murder hivatalos előzetesét. További jó hír José Gomez bűnügyi dokumentumfilmjével kapcsolatban, hogy három epizódot is kapunk február 23-án, azt követően pedig minden héten egy-egy új résszel bővül a széria. A sorozat, melyet a Get Me Out Productions készített, öt darab, egyenként harmincperces epizódot ölel fel.

A lebilincselő dokumentumfilm-sorozat, amely Edwin Arrieta kolumbiai sebész – egy békés thaiföldi szigeten elkövetett – brutális meggyilkolását meséli el. Az elkövető egy 29 éves, feltörekvő séf, Daniel Sancho, aki YouTube-videóival vált ismertté. Daniel Sancho azonban nem csupán erről, hanem nagynevű, színész édesapjáról, Rodolfo Sancho-ról is ismert.

Edwin Arrieta, a brutális kegyetlenséggel kivégzett kolumbiai orvos (Fotó: YouTube)

A spanyol színész fiát 2024 nyarán ítélte életfogytiglani börtönbüntetésre egy thaiföldi bíróság. Bár a tárgyalásról világszerte tudósított szinte minden sajtóorgánum, továbbra is rejtélyek övezik a két férfi, Edwin Arrieta és Daniel Sancho kapcsolatának természetét. Az ötrészes sorozat nemcsak a kapcsolatukról fedi fel az igazságot, hanem külön-külön is nyomon követi a két férfi kettős életét. José Gomez dokumentumfilm-rendező a toxikus viszony, a megcsonkított holttest sokkoló felfedezése, valamint az ezt követő nyomozás vizsgálatán keresztül ráirányítja a reflektorfényt a thaiföldi jogrendszer, a média, sőt még a közönség szerepére is.

A filmsorozat a két férfi kapcsolatát is boncolgatja majd (Fotó: YouTube)

Három ország, 50 interjúalany

Az A Recipe for Murder című dokumentumfilmben megszólal több mint 50 interjúalany Kolumbiából, Thaiföldről és Spanyolországból egyaránt. A kolumbiai megkérdezettek között szerepel Edwin Arrieta családja is, köztük szülei, Leovaldo és Ana Marcela, emellett Darling Arrieta, az áldozat testvére és unokaöccse, Victor Jattin, valamint más közeli hozzátartozók és barátok is.