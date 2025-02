A szer rendezője illusztris társaságba került

Demi Moore kockázatot vállalt és bejött (Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Universal Pictures / Collection ChristopheL via AFP/© Universal Pictures - Working Title Films)

Amikor írtam, tudtam, hogy ez egy nagyon kockázatos szerep. Sebezhető részeiddel szembesít. Demit azért érdekelte a forgatókönyv, mert életének azon a pontján volt, amikor ki akart szabadulni a színészi imidzse által kreált börtönből, fel akarta szabadítani önmagát ez alól. Ezen a ponton volt képes kockázatot vállalni.

– mondta Elisabeth Sparkle-ről a rendezőnő, aki legutóbb az ABC News-nak adott interjújában a beskatulyázásról is értekezett:

„Ha ilyen vagy, akkor nem csinálhatod ezt, ha így nézel ki, akkor nem csinálhatod amazt. Szerintem ez a film a skatulyák lerombolásáról szól” – fejtette ki A szer író-rendezője, aki a 2024-es cannes-i filmfesztiválon indult, ahol elnyerte a legjobb forgatókönyv díját.

Coralie Fargeat és Demi Moore hatalmas siker kapujában állnak (Fotó: Hans Lucas via AFP/Roland Macri)

A Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon a közönség szavazta a kedvencének a Midnight Madness szekcióban, az Európai Filmdíjon Benjamin Kračun operatőrt és a film vizuális effektjeiért felelős csapatot tüntették ki. A New York-i Filmkritikusok Szövetsége A szert a legjobb filmnek, Coralie Fargeat-t pedig a legjobb rendezőnek választották, Demi Moore Golden Globe-ot nyert a főszereplő megformálásáért, a napokban pedig a Satellite Awardon is tarolt, ahol Margaret Qualley-t is a legjobb női mellékszereplőnek választották. A 97. Oscar-gála március 3-án lesz, ahol kiderül, hogy folytatódik-e A szer sikerszériája.

A szer című testhorrort a 2024. október 10-i bemutatója óta már több mint 46 ezren látták Magyarországon.