Drew Barrymore pikáns érdekességet osztott meg Adam Sandlerről - videó

Drew Barrymore karrierje során szép számmal csókolózott a kamera előtt. Az 1999-es romantikus komédiában, A bambanőben Michael Vartannal volt emlékezetes romantikus jelenetük, de a színésznő Ben Stillertől is kapott puszit az ajkaira a Jószomszédi iszony forgatásán, Sam Rockwell pedig elmondhatja magáról, hogy ő több film (Charlie angyalai, Egy veszedelmes elme vallomásai) készítése során is részesült egy-egy cuppanósban Barrymore jóvoltából. Gondolhatnánk, hogy a színésznő közülük nevezte meg a kedvenc filmbéli csókpartnerét, de ez nem így van. A héten ugyanis egy műsorban elárulta, melyik színésztársa csókol a legjobban, a válaszban szereplő név pedig más volt, mint Adam Sandler.

Drew Barrymore és Adam Sandler első közös mozija az 1998-as Nászok ásza című romantikus vígjáték volt

(Fotó: Entertainment Pictures / 1998 - The Wedding Singer - Movie Set/© 1998 by New Line Cinema)

A durva szakításairól híres színésznő és a komikus már a '90-es évek közepén összebarátkozott. Ekkorra már mindketten túl voltak pár sikerfilmen, de igazából még csak keresték a helyüket Hollywoodban, és lelki támaszként szolgáltak egymás számára. 1998-ban jelent meg első közös filmjük, a Nászok ásza. Noha mindkét sztárszínész megerősítette több alkalommal is, hogy sosem volt közöttük több barátságnál, filmjeikben valamiért mindig „szerelmesek” egymásba. Mindegyik közös moziban a nemrég még Eminemmel forgató Adam Sandler hősszerelmesként koslat a színésznő kegyei után: a Nászok ászában esküvői énekesként veszi le a lábáról a pincérnőt alakító Drew Barrymore-t, a 2004-ben megjelent Az 50 első randiban állatkerti gondozóként próbálja elnyerni az amnéziás lány szívét, míg a tavaly tízéves Kavarásban pedig egy rosszul sikerült, és rendkívül hosszúra nyúlt első randevú történetét mesélik el.

Drew Barrymore Adam Sandler mellett érzi magát igazán biztonságban a vásznon

(Fotó: KPA Honorar & Belege / KPA Honorar & Belege/KPA / Heritage-Images)

Drew Barrymore odáig van Adam Sandler csókjaiért

Az E.T., a földönkívüli és a Sikoly sztárja a Watch What Happens Live című műsor vendége volt, ahol egy ponton több, gyors választ igénylő kérdést szegeztek Barrymore-nak, melyek közül az egyik arra vonatkozott, hogy melyik kollégája csókol a legjobban. A színésznő nem igazán habozott, egyből elkezdte régi barátját, Adam Sandlert dicsérni:

Imádom, hogy ami Adam Sandler és köztem van, az annyira plátói. Ugyan sosem randiztunk, de mégis szeretek az ő oldalán filmekben szerepelni, mert úgy gondolom, többet viszünk a vászonra a puszta szexualitásnál. Azt mutatjuk meg, milyen az, mikor két ember igazán imádja egymást.

- válaszolta a kérdésre Barrymore.