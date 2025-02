Az új Amerika Kapitány durván beszólt Amerikának

Bár sokan úgy vélték, Chris Evanst nem lehet pótolni Amerika Kapitány szerepében, a Marvel mégis úgy gondolta, Anthony Mackie méltó lesz rá, és ő kapta meg a hamarosan mozikba kerülő Szép új világ főszerepét. A többek között Harrison Fordot is a szereplők között tudó legújabb Marvel-projekt főhőse a napokban Rómában vett részt egy promóciós eseményen, ahol például arról beszélt, hogy mekkora öröm számára első színes bőrű színészként eljátszani ezt a szerepet, és ez mekkora jelentőséggel is bír. Azonban ezen kívül tett egy rendkívül szerencsétlen kijelentést is, ami viszont sokkal nagyobb figyelmet kapott. Mackie ugyanis azt is elmondta ezen a rendezvényen, hogy az általa eljátszott Amerika Kapitány gyakorlatilag mindennek a jelképe, csak épp a nevében szereplő országnak nem.

Anthony Mackie-nek markáns véleménye van Amerika Kapitányról

(Fotó: JLPPA / Bestimage)

Szerintem Amerika Kapitány rengeteg különféle dolgot képvisel, de nem hiszem, hogy Amerikának ezek között kellene lennie

– mondta a színész a közkedvelt karakterről.

A gondolatmenet két részre szakította a világháló népét. Voltak, akiket megsértettek Mackie szavai, míg mások szerint ez a megszólalás igazából hű az általa megformált karakterhez.

Anthony Mackie mellett a Vörös Hulkot alakító Harrison Fordot is nagyon várják a rajongók

(Fotó: JLPPA / Bestimage)

Amerika Kapitány bocsánatot kért

Hiába fejezte ki egyetértését a színésszel több fanatikus is, az új Amerika Kapitány mégis úgy látta jónak, ha egy Instagram-sztoriban tisztázza a felmerült félreértést:

Hadd tegyem tisztába a dolgokat. Én egy büszke amerikai vagyok, és egy életre szóló megtiszteltetésnek tartom egy olyan hős pajzsát viselni, mint Amerika Kapitány. Minden tiszteletem azoké, akik szolgálják, vagy korábban szolgálták ezt az országot. Amerika Kapitány egy univerzális karakter, akivel a világ összes részéről bárki tud azonosulni

– írja a bejegyzésében az új kapitány.

A várva várt film címszereplőjét megformáló Anthony Mackie eddig sem számított a legkedveltebb celebritásnak, több történetet is lehetett már hallani arról, milyen lekezelő és bunkó tud lenni az emberekkel, köztük a saját rajongóival is. A meggondolatlan nyilatkozata után pedig minden bizonnyal csak még nehezebb lesz számára elnyerni a nézők tiszteletét és szeretetét.

Az Amerika Kapitány: Szép új világ 2025. február 23-tól lesz megtekinthető a hazai mozikban.