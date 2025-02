Összerogyott és a két szék közé esett az új Amerika Kapitány

Kétségkívül a képregény-történelem egyik legnépszerűbb hőseként tekinthetünk Amerika Kapitányra. Az eddig Chris Evans által, nem kevesebb mint tizenegy filmben alakított karaktertől még 2019-ben kellett elköszönnie a rajongóknak, de mindenki tudta, hogy ez a búcsú nem örökre szól. A kapitányi rangot, a vele járó nem kevés felelősséggel és persze a díszes pajzzsal együtt a Sólyomként megismert, szeretett hazájának még nem is olyan régen beszólogató Anthony Mackie jóvoltából megtestesített Sam Wilson vette át, a Szép új világ alcímre keresztelt projekt pedig a színész első saját mozija volt ebben az új szerepkörben, ami nem túl hálás, hiszen szinte senki sem hisz benne, a legkevésbé talán a nézők.

Nemzetközi konfliktus igyekeznek megelőzni az Amerika Kapitány 4. felvonásának hősei

Új kapitány, új feladatok

A Marvel rajongói számára nem lesz ez újdonság, de az érdeklődő laikusoknak azért jó tanácsként elmondjuk, hogy az Amerika Kapitány negyedik felvonása előtt érdemes megnézni, vagy esetleg újra megtekinteni bizonyos, korábbi filmeket és sorozatokat. A történet ugyanis amellett, hogy lazán kapcsolódik a tetralógia korábbi részeihez, valamint A Sólyom és a Tél Katonája című szériához, leginkább a Marvel filmuniverzumának kezdeti fázisához nyúlik vissza, és a 2008-as, Edward Norton neve által fémjelzett A hihetetlen Hulk sztoriját szövi tovább, de a mozi fő konfliktusa a pár évvel ezelőtt megjelent Örökkévalókból eredeztethető. A cselekmény ugyanis az X-Men-filmekből már jól ismert adamantium nevű (fiktív) fém megszerzése körül forog, amit mindenki magáénak akar, legfőképp Amerika, azonban azt senki sem akarja, hogy újabb világháborúba torkolljon a konfliktus. A feszült helyzetet tovább fokozza egy közel két évtized után visszatérő karakter, aki a háttérből mozgatja a szálakat, valamint még egy „Kígyók” névre keresztelt bűnszervezet is igyekszik keresztbe tenni hőseinknek.

A pajzsnak nem csak fizikai értelemben van nagy súlya

Hogy szolgálnak hőseink?

Ebben a pattanásig feszített szituációban találják magukat az ügyeletes jófiúk, élükön az újdonsült Amerika Kapitánnyal, illetve a 82 évesen is elképesztő kondícióban lévő Harrison Ford által megformált Thaddeus Ross-szal, az Egyesült Államok elnökével. A felsorolási (és egyben fontossági) sorrendet igazából meg is cserélhetnénk, mivel már a mozi kezdeti szakaszában is az a néző érzése, hogy sokkal inkább néz egy Vörös Hulk-filmet, mintsem a pajzsos igazságosztó legújabb kalandját. Ez annak köszönhető, hogy Anthony Mackie bármennyire is próbálja laza játékával menővé tenni magát, karaktere összerogy a ráhelyezett súly alatt, és a róla elnevezett filmben igazából csak a fejét kapkodva halad a cselekmény egyébként soha nem lassító sodrásával. Úgy hat, mintha Amerika Kapitány is csak egy jelentéktelen mellékszereplő lenne a róla szóló hőskölteményben. Harrison Fordnak így nem is volt igazi kihívója, könnyedén ellopta a show-t, pedig ő sem erőltette meg magát igazán, sőt, karaktere inkább hajaz egy duzzogó hatévesre, mintsem az egyik világhatalom vezetőjére.