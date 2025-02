Borulhat a papírforma? Bukhatja az Oscar-díjait az Emilia Pérez, tarolhat A brutalista

Nagyon úgy tűnik, hogy az utolsó pillanatban váratlan fordulatot vett az Oscar-verseny. Kiosztották az Arany Satellite 2025 díjait, ahol a botrányos(an) rossz Emilia Pérez című film durván lebőgött. Az érthetetlen 4 Golden Globe-díj után itt csupán a zenei díjakat vihette el a gengszter musical, amit azzal próbáltak eladhatóbbá tenni, hogy transznemű főszereplőt kapott. A nézők eddig sem szerették az amerikai Netflixen látható filmet, ugyanis az imdb.com-on mindössze 5,7 csillaga van a 10-ből a mozinak. Ilyen rossz eredménye még soha nem volt a legjobb film Oscarjára jelölt alkotásnak. Ami még ennél is beszédesebb, hogy a rottentometoes.com nevű kritikai oldalon a cikk írásakor 76 százalékon áll, a közönség értékelése mindössze 18 százalékon, ami filmtörténeti negatív rekord egy 13 Oscar-díjra jelölt film esetében. A jelek szerint a közönséget eddig sem fogta meg az alkotás, és most úgy tűnik, az Oscar-verseny utolsó hónapjában a szakmai is kihátrál az Emilia Pérez mögül, ami nem kis részben Karla Sofía Gascón, a film transznemű szereplőjének rasszista posztjai miatt alakult így.

Demi Moore az Arany Satellite 2025 díjátadón is nyert

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Universal Pictures

Arany Satellite 2025: Demi Moore és Ariana Grande a befutók

A Golden Globe testvérdíjaként ismert elismerést szintén filmes- és tévés kategóriákban osztják ki. Számos meglepetés díj született idén, a legjobb drámai férfi színész díját Colman Domingo vitte haza a Sing Sing című filmért, lenyomva ezzel a nagy esélyes Adrien Brody-t A brutalistáért és a titkos befutóként emlegetett Timothée Chalemet-et a Sehol se otthonért. A vígjátéki színész a szinte teljesen ismeretlen Keith Kupferer a Ghostlight című komédiáért. Női fronton stabil a verseny: vígjátéki kategóriában Demi Moore hódított A szer című testhorrorral, így szinte tuti befutónak tűnik az Oscarra, míg drámában Fernanda Torres az I'm still here című brazil filmért.

Zoe Saldana a legnagyobb vesztese az Emilia Péreznek Fotó: YouTube

Az Emilia Pérez női mellékszereplője, Zoe Saldana a film körüli botrány miatt bukta a díját, Ariana Grande kapta a Wicked című musicalért, míg a férfi mellékszereplői díjat Guy Pearce nézegetheti otthon A brutalistában nyújtott alakításáért. A legjobb vígjáték-musical díját az Anora, a legjobb film díját pedig A brutalista kapta. Az Arany Satellite 2025 nyerteseinek teljes névsorát itt nézheti meg.