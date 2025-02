BAFTA 2025: Demi Moore ruhája vitte a pálmát, Pamela Anderson smink nélkül hódított

A Golden Globe 2025-höz képes lényegesen visszafogottabb ruhakölteményekben jelentek meg a Brit Filmakadémia díjátadóján a világsztárok. A BAFTA 2025 gáláján akadtak szép számmal kiemelkedő outfittek. Az est legszebb ruhája a divatszakértől szerint A szer című testhorrorért komoly esélyes Demi Moore szettje. A 62 éves díva szinte sose nyúl mellé, mellette Pamela Anderson keltett feltűnést, na nem a ruhájával, hanem hogy ismét smink nélkül jelent meg az egykori Playboy-díva, akit a The Last Showgirl című filmért jelöltek. Azért akadtak sokat villantó darabok is, ilyen volt például az egzotikus szépségű Camilla Cabello ruhája. A férfiak visszafogott szettekben jelentek meg, még a Z-generáció stíluskirálya, Timothée Chalamet is. Egy kivétel azét akadt: a Sing Sing című filmért jelölt Colman Domingo, akinek merész stílusa megosztóra sikeredett.

Demi Moore visszafogott, ám különleges ruháját ünnepelték a BAFTA 2025 red carpet kritikusai

Fotó: AFP

BAFTA 2025 red carpet: Itt vannak a vörös szőnyeg legjobb darabjai