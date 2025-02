BAFTA 2025: Holokauszt-túlélő és a robbanó Vatikán vitte a legtöbb díjat

A meglepetések éjszakája volt a Brit Filmakadémia díjátadója. A BAFTA 2025 számos helyen bontotta a papírformát, ezzel is izgalmasabbá téve az Oscar-versenyt. A britek A brutalista és Konklávé című filmeket tartották idén a legjobbnak, ugyanis ez a két alkotás hozta el a legtöbb díjat az est folyamán. A Magyarországon forgatott 215 perces film és a pápaválasztást bemutató dráma is 4-4 díjat hoztak el. A Konklávé lett a legjobb film, míg A brutalista rendező hozta el a direktori díjat.

Mikey Madison a BAFTA 2025 meglepetés nyertese volt.

Fotó: AFP

Demi Moore bukta a BAFTA 2025 díját

A színésznőknél volt a legnagyobb meglepetés, sokan biztosra vették, hogy Demi Moore a britektől sem jön haza üres kézzel A szer című testhorrorért, ám Mikey Madison az Anora című filmben nyújtott alakításért kapta meg végül a BAFTA-t.

Sokan arra tippeltek, hogy hazai pályán Ralph Fiennes viheti haza a díjat, de Adrien Brody itt is beelőzte a színészt, így egyre inkább úgy tűnik, hogy az 55 éves, magyar származású sztár készülhet a második Oscar-díjára.

A mellékszereplőknél is maradt a papírforma: a Rokonszenvedésért szinte minden mellékszereplői díjat elnyerő Kieran Culkin a BAFTA-n is tarolt, ahogy Zoe Saldaña is az Emilia Pérez című botrányfilmben nyújtott alakításáért.

A műsort a legutóbb a Riválisokban nagyot alakító, egykori Dr. Who, vagyis David Tennant vezette. Aki lemaradt volna a BAFTA 2025 red carpet képeiről, ide kattintva megnézheti őket, illetve a cikk alján a komplett három órás bevonulást, amit a BBC közvetített.

Az est legtöbb díját a Konklávé vitte el a BAFTA 2025 díjátadóján

Fotó: Getty Images

BAFTA 2025 nyertesek:

Legjobb film

Konklávé

Legjobb brit film

Konklávé

Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás

Kneecap

Legjobb gyerek vagy családi film

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Legjobb idegennyelvű film

Emilia Pérez

Legjobb dokumentumfilm

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Legjobb animációsfilm

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Legjobb rendező

A brutalista, Brady Corbet

Legjobb eredeti forgatókönyv

Rokonszenvedés

A brutalista is nagyot szakított a BAFTA-n (Fotó: YouTube)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Konklávé

Legjobb női főszereplő

Mikey Madison, Anora

Legjobb férfi főszereplő

Adrien Brody, A brutalista

Legjobb női mellékszereplő

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Legjobb férfi mellékszereplő

Kieran Culkin, Rokonszenvedés

Legjobb szereplőgárda

Anora

Legjobb operatőri munka

A brutalista

Legjobb jelmez

Wicked

Legjobb vágás

Konklávé

Legjobb smink

A szer

Legjobb eredeti zene

A brutalista

Legjobb díszletrendezés

Wicked

Legjobb vizuális effektusok

Dűne: Második rész

Legjobb hang

Dűne: Második rész

Legjobb brit rövid animáció

Wander to Wonder

Legjobb brit rövidfilm