Conchita Wurst is szerepet kap a Báthory Erzsébetről készített filmben

Újabb filmet készítenek a legenda szerint szűzlányok vérében fürdőző erdélyi grófnőről. Báthory Erzsébet számos történelmi film után egy francia-német horrorvígjátékban tér vissza, méghozzá A zongoratanárnőből ismert, az Áldozat? című filmért Oscar-díjra jelölt, és Golden Globe-al elismert Isabelle Huppert főszerepélésével. A francia színjátszás 71 éves kortalan nagyasszonya jelenleg is forgatja a Vérgrófnő című filmet, amit az említett A zongoratanárnő írója, a Nobel-díjas Elfriede Jelinek írt.

Isabelle Huppert alakítja Báthory Erzsébetet Fotó: Getty Images / Getty Images

Báthory Erzsébet, a vámpír

A történet szerint Báthory Erzsébet egy "szépítő alvásból" tér magához napjainkban, miután visszatér az alvilágból. A vérgrófnő és szobalánya fontos küldetésre indul Bécsbe, hogy visszaszerezzék az élet vörös elixírjét és egy könyvet, amiben a recept található. Báthorynak azonban nem csak az idővel, hanem az ellenségeivel is meg kell küzdenie, ugyanis ha bárki más elolvassa ezt a könyvet, akkor veszélybe kerül a vámpírok birodalma. A vicces, horrorisztikus és szürreális kalandban a grófnő vega unokaöccse és pszichoterapeutája segít, míg két vámpirológus és egy rendőrfelügyelő is a nyomukban loholnak.

A vérszívó grófnő újabb filmben jelenik meg Fotó: wikipedia

A rendező, a német Ulrike Ottinger, aki azt ígéri, egy humoros- és horrorelemekkel tarkított mesét láthatnak a nézők a bámulatos Isabelle Huppert főszereplésével, aki már javában forgatja a filmet. A Vérgrófnő forgalmazásért már most hatalmas a versengés a EFM-en, vagyis az European Film Market-on, pedig még be sem fejezték a munkálatait. Ha sikerül értékesíteni a filmet, akkor akár már idén a mozikban vagy egy streamer szolgáltatón láthatjuk a legendás erdélyi grófnő szürreális kalandjait. Isabelle Huppert mellett a filmben szerepel még Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Thomas Schubert, André Jung és a pletykák szerint a szakállas énekesnő, Conchita Wurst is feltűnik egy rövid villanásra egy ceremóniamester szerepében.

Amíg várjuk a filmet, addig a Tündérkert sorozatban egy teljesen más oldaláról ismerhető meg Báthory Erzsébet. A Tündérkert a Netflix kínálatában érhető el.