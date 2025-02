Tragikus sorsa lett a Bérgyilkos a szomszédom sztárjainak

Ki gondolná, hogy már negyed évszázada költözött Bruce Willis Matthew Perry mellé. Na nem a valóságban, hanem az elképesztően vicces Bérgyilkos a szomszédom című vígjátékban. A titkon érzékeny lelkű hitman és a bogaras fogorvos kalandja a maga korában nem volt kiugró siker, azonban a DVD-korszaknak és a tévéknek köszönhetően kutlfilm státusza lett az akció-vígjátéknak.

Bérgyilkos a szomszédom sztárjai, Bruce Willis és Matthew Perry sorsa is tragikus lett (Fotó: AFP)

Bérgyilkos a szomszédom: afázia, rejtélyes halál és hirtelen jött végzetes betegség

A forgatás amúgy a legnagyobb rendben zajlott, a két főszereplő; Bruce Willis és Matthew Perry a karrierjük csúcsán voltak. Az akciósztár túl volt az Armageddon és a Hatodik érzék sikerén, míg Perry két Jóbarátok évad között a mozivásznon is bizonyított évről évre. A két sztár a következő években még számos sikerfilmben szerepelt, sőt egy 2004-es folytatásra is összeálltak, ám a Még mindig bérgyilkos a szomszédom már közel sem lett olyan jó, mint az első és meg is bukott a mozipénztáraknál. A film sztárjainak élete pedig évekkel később tragikus fordulatot vett.

A magyarok egyik kedvenc vígjátéka lett a fogorvos és a bérgyilkos kalandja (Fotó: AFP)

Mint ismert, Bruce Willis évek óta afáziával és ebből fakadó demenciával küzd. A 69 éves színész évek óta nem szerepelt és családja, vagy ex-neje, az Oscar-esélyes Demi Moore oszt meg róla egy-egy képet vagy infót a sajtóval. A hírek szerint a színész állapota rohamosan romlik, néha már a szeretteit is alig ismeri meg.

Matthew Perry 2023-ban huynt el, tragikus körülméynek között (Fotó: AFP)

Matthew Perry karrierje sajnos a Jóbarátok vége után nem dübörgött már azon a fordulatszámon, mint korábban. A színész számos sorozatban és filmben próbálkozott, de leginkább nőügyei, illetve függőségei miatt hallottunk róla. 2023-ban a színész tragikus módon, mindössze 54 éves kroában elhunyt. Az első vizsgálatok szerint a saját medencéjébe fulladt bele, mint később kiderült, ketamint találtak a szervezetében, vagyis továbbra sem sikerült a drogfüggőségévél leszámolnia.

Michael Clarke Duncan szintén 54 évesen hunyt el, mint Matthew Perry (Fotó: AFP)

A másik bérgyilkost alakító Michael Clarke Duncan nem csak robosztus méreteivel, de tehetségével is kitűnt Hollywoodból. Korábban pont Willis mellett tűnt fel az Armageddon című filmben, majd jött a Halálsoron című misztikus börtönfilm Tom Hanks főszereplésével, ami nem csak világsiker lett, de Duncan egy Oscar-jelölést is kapott az alakításért. Ezután még olyan filmekben láttuk, mint a Daredevil vagy a Sin City. 2012-ben minden előjel nélkül szívinfarktust kapott a színész. A sztár életéért még közel 2 hónapig küzdöttek, ám végül légzési elégtelenség miatt elhunyt.