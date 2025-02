Egy torzszülött tette híressé: 10 titok, amit biztos nem tudott az 50 éves Bradley Cooperről

Nagyon kijárna neki egy Oscar

Nem kevesebb, mint 12(!) alkalommal jelölték már a legrangosabb filmes díjra, de még sosem vihette haza az Oscar-szobrot. Ebből a 12 nominációból ötször jelölték színészként (Napos oldal, Amerikai botrány, Amerikai mesterlövész, Csillag születik, Maestro), a többi jelölését pedig a kamera másik oldalán végzett tevékenységeiért kapta, hiszen producerként, íróként és rendezőként is egyre jelentősebb életművet épít. Kevesen tudják, de a nagysikerű Joker című filmnek is ő volt a producere, amiért az egyik jelölését kapta, a botrányosan rosszra sikerült második részt azonban már passzolta.

Lady Gagával a Csillag születikben Fotó: AFP

Egy mosómedvével keresett a legtöbbet

A színész egy rádióműsorban elárulta, hogy A galaxis őrzőiben eljátszott mosómedve, Mordály szerepéért (pontosabban szinkronszerepéért) annyi pénzt kapott, mint a Napos oldalért és a Másnaposokért összesen. Mordály pedig azóta még több Marvel-produkcióban bukkant fel, így ez lett Cooper legjövedelmezőbb szerepe.

42 évesen lett apa

Bradley-t szerelmi kapcsolat fűzte a szakmából többek között a kétszeres Oscar-díjas Renée Zellwegerhez, Zoe Saldanához, sőt egy rövidéletű házasság Jennifer Espositóhoz is. Az egyetlen lánygyermeke azonban a ma már szintén exbarátnő modelltől, Irina Shayktől született 2017-ben.

Józan és péédás családapa lett a szívtipró sztár Fotó: AFP

Több mint két évtizede józan

A karrierje kezdetén a sikerek elmaradása és az alkohollal-drogokkal súlyosbított életmódja annyira tönkretette a mentális egészségét, hogy már az öngyilkosságot fontolgatta. A színész jóbarátja, Will Arnett segített neki helyrejönni, és Cooper 2004 augusztusa óta egyáltalán nem fogyaszt semmilyen tudatmódosító szert.

Steven Spielberg fogja rendezni

A magyar mozikban a 2021-es Rémálmok sikátora óta nem láthattuk komolyabb szerepben. Az azóta érkező Marvel-produkciókban és a Képzeletbeli barátokban csak a hangját szolgáltatta, a Dungeons & Dragons: Betyárbecsületbe csupán egy cameóra ugrott be, az általa írt, rendezett és főszereplésével készült Maestro pedig egyből a Netflixen debütált. Jelenleg is készül a következő saját rendezése, Is This Thing On?-ban a főszerepet is ő alakítja, valamint ő lesz a sztárja Steven Spielberg előkészítés alatt álló produkciójának is, ami a legendás 1968-as Steve McQueen-film, a Bullitt újrafeldolgozása lesz.

