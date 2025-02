Az új Bridget Jones-film nagy kérdése: számít egy kapcsolatban a korkülönbség?

Közel egy évtizeddel a trilógia befejező darabját követően negyedik felvonást kap a Bridget Jones-franchise. Az új mozi előzetese már hónapokkal ezelőtt megbotránkoztatta a rajongókat szerte a világon, ugyanis a trailerben az volt látható, hogy címszereplő korábbi szerelme, a Colin Firth által alakított Mark Darcy már csak visszaemlékezésekben fog feltűnni, mivel karaktere meghalt. A gyásszal és az egyedülálló anyai szereppel megbirkózni kényszerülő Bridget pedig úgy határoz, ismét meg akarja találni a szerelmet, és beleveti magát az online párkeresés világába. Így ismerkedik meg a nála jóval fiatalabb Roxsterrel (Leo Woodall), akivel sok nevetés és sírás árán egymásba habarodnak, de ebbe persze még beleszólhat a folytatásban Daniel Cleaver szerepében visszatérő Hugh Grant. A film londoni premierjét január 29-én tartották meg, a bemutatón pedig a főszereplőt megtestesítő Renée Zellweger a sztori egyik fő témájáról, azaz a szerelmi szálban megjelenő nagy korkülönbségről is beszélt.

Renée Zellweger már negyedjére ölti magára Bridget Jones karakterét

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Bridget Jones fittyet hány a korkülönbségre

A negyedik Bridget Jones-mozi díszbemutatóján a kétszeres Oscar-díjas színésznő, Renée Zellweger a Variety-nek adott egy rövid interjút, melyben kitért arra is, hogy a film két, egymásba szerelmes főszereplőjének életkora igen eltérő:

Nincs ebben semmi újdonság. Ez a társadalmi tabu talán idővel leomlik… Vannak bizonyos dolgok, melyekről talán jobb, ha megtartjuk magunknak a véleményünket. Például arról, hogy az emberek hol találnak rá a szerelemre

– osztotta meg gondolatait a témáról a színművész.

Zellweger filmbéli újdonsült partnere, Leo Woodall is csatlakozott a premieren elhangzottakhoz, és hozzátette, hogy az embereknek el kellene fogadniuk az ilyen párkapcsolatokat is, és csak azért beszélünk még mindig ennyit erről a témáról, mert a vásznon kevés ehhez hasonló románcot láthatunk. A hosszú évekig korai nyugdíjas éveit élvező Renée Zellweger egyébként minden bizonnyal tudja, miről beszél, hiszen magánéletében is rengeteg példát találunk arra, hogy nála fiatalabb férfiakkal osztotta meg hosszabb, vagy rövidebb ideig a hálószobáját. Jelenlegi partnere a televíziós műsorvezető, Ant Anstead is 10 évvel fiatalabb nála.