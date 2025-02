Bridget Jones megmutatta, hogy 50 év felett sem ciki randizni – Kritika

(Fotó: YouTube)

Új rész, új nehézségek

Ahogy a középkorú nők könnyen tudtak (és tudnak a mai napig) azonosulni a 20-25 évvel ezelőtti Bridget Jones problémáival, úgy az egyedülálló anyukáknak sem okoz majd nehézséget magukra ismerni a Bolondulásig egy-egy jelenete alatt. Ám, ami még fontosabb, a tabudöntögető hozzáállását továbbra sem hagyta el a filmsorozat, a negyedik epizód például kendőzetlenül dolgozza fel azokat a mindennapi történeket, amikor idősebb nőket fiatalabb férfiak képében talál meg a szerelem. Emellett pedig a film megismertet olyan kifejezéseket is a szélesebb közönséggel, mint a „ghostolás”, ami az online ismerkedés szinte kötelező velejárója, a modern kori kapcsolatépítés egyik visszatérő problémája, mely komoly hatással tud lenni az emberek lelki világára. A számtalan erénye ellenére azt viszont fel lehet róni a mozinak, hogy hangulata olykor nagyon éles kanyarokat vesz, a nevettető örömperceket szinte bármiféle átvezetés nélkül követi egy-egy olyan jelenet, amin meg már nem szégyellünk pityeregni.

Hugh Grantet mindig öröm látni

(Fotó: YouTube)

Friss arcok és nagy visszatérők

Az egész franchise szíve-lelke továbbra is Renée Zellweger, aki még mindig elbűvölő, és nem mellesleg a fő poénforrás is egyben. Noha az tagadhatatlan, hogy humora már kicsit tompább, viszont a rekeszizmainkat még mindig meg tudja edzeni. A mozi egyik nagy tanúsága, hogy továbbra is szükség van a hozzá hasonló erős, női karakterekre, akik bármilyen nehéz élethelyzetben megállják a helyüket. Colin Firth helyett visszakaptuk Hugh Grantet, akiben még 60 felett is annyi sárm van, hogy egy-egy félmondattal levesz bárkit a lábáról, és ahogy azt a cselekmény megköveteli, nemcsak nőcsábászként, hanem bébicsőszként is elsőrangú. Az kisebb szerepekre visszatérő régi arcok (Emma Thompson, Gemma Jones) mellett megjelentek újabb nevek is, akik némi üdeséget tudtak belecsempészni a szereplőgárda összetételébe. Idetartozik a Max sorozatából, A Fehér Lótuszból megismert Leo Woodall, aki az egyik szerelmi szálat képviseli, a hamarosan az Így neveld a sárkányodat élőszereplős változatában is feltűnő Nico Parker, valamint a szintén Bridget kegyeiért versengő Chiwetel Ejiofor.