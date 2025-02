Brooke Shields élete és karrierje is megsínylette az egykori szexi tini szerepet

A kék lagúna nagy részét meztelenül forgatta a mindössze 14 éves színésznő Fotó: Northfoto

A magánéletében súlyos nyomot hagytak a gyerekkori traumák: a szüzességét például csak 22 évesen vesztette el. Nevezetes sztárpárt alkottak Andre Agassi teniszezővel a kilencvenes években, de a házasságuk nem bizonyult hosszú életűnek. 2001 óta a tévés szakember Chris Henchy a párja, akivel hosszas próbálkozások után lombikbébi program segítségével születtek meg a gyermekeik, Rowan és Grier. Erről a küzdelemről, és a szülés utáni depressziójáról is őszintén vallott az első önéletrajzi könyvében, amit azóta még kettő követett, olyan témákat is érintve, mint az alkoholista anyjával való kapcsolata, vagy az öregedéssel való szembenézés.

De hová tűnt Brooke Shields?

Ha a magyar mozivásznakon nem is láthattuk őt hosszú-hosszú évek óta, de Brooke Shields azért továbbra is aktív. Rendszeresen vállal szinkronszerepeket, tévés műsorvezetést, és sorozatokban is fel szokott bukkanni, általában inkább kisebb szerepekben.

A mennyasszony anyja című filmben robbant vissza a köztudatba a Netflixen Fotó: Northfoto

Az utóbbi egy-két évben mintha kezdene újra a reflektorfénybe kerülni: 2023-ban jött ki a Pretty Baby: Brooke Shields című díjnyertes dokumentumfilm az életéről, és tavaly egy Netflix-filmben is újra főszerep jutott neki. A menyasszony anyja című rom-kom 2024 nyarának egyik legnézettebb filmje volt, szóval nem elképzelhetetlen, hogy megkezdődött Brooke másodvirágzása.