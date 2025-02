Pornófüggőség tette tönkre a 60 éves hollywoodi komikus házasságát

Pornófüggőség tette tönkre a házasságát

Több más dolog mellett persze. Két évtizeden át élt házasságban Malaak Comptonnal, akitől két kislánya született. 2016-ban váltak el végleg, és a hivatalos okok között Chris Rock hűtlenkedése és pornófüggősége is ott szerepelt.

A Halálos fegyver 4-ben Mel Gibson és Danny Glover mellett Fotó: Northfoto

Középkorúan tanult meg úszni

Noha a sikeressé válása óta minden lakhelyén ott feküdt egy medence is a ház mellett, a komikus ezeket csak korlátozottan tudta használni. Nem tanult meg úszni ugyanis gyerekkorában, hiányosságát csak 55 évesen pótolta. Azóta vígan lubickol.

Mentális rendellenesség nehezíti az életét

Egy 2020-as interjújában árulta el, hogy NVLD-vel, vagyis nonverbális tanulási zavarral diagnosztizálták. Ez az Asperger-szindrómához hasonló idegrendszeri rendellenesség jó nyelvi képességek mellett a nem nyelvi eszközök használatának, tanulásának és megértésének nehézségével jár együtt. Jellemezheti fizikai ügyetlenség, a térbeli tájékozódás zavara, a figyelem, a társas képességek és a nyelvhasználatot nem igénylő problémák megoldásának nehézsége.

Pornófüggősége vetett véget a házasságának Fotó: AFP

Világrekordot tartott a fellépésével

2008 májusában 15 900 néző előtt szerepelt Londonban a stand up műsorával, ezzel pedig világrekordot állított fel a műfajban. A rekordját ugyan azóta megdöntötték, de továbbra is az egyik legnagyobb névnek számít a stand up színtéren, amit az is jól mutat, hogy a Netflix 40 millió dollárt fizetett neki mindössze kettő darab ilyen új műsorának jogaiért.

Az Oscar-díj történetének legnagyobb balhéja fűződik a nevéhez Fotó: Northfoto

Vele történt meg az Oscar-gálák egyik legnagyobb botránya

Az Oscar-gálák történetének legutóbbi, és talán legnagyobb botrányát Will Smith szolgáltatta két évvel ezelőtt, aki nem bírta elviselni, hogy a beteg felesége kopaszra nyírt fején poénkodik műsorvezetőként Chris Rock. Ezért aztán a színpadra ment, és nemes egyszerűséggel lekevert egyet neki. Az eset annyira szürreálisnak tűnt, hogy sokan a show megrendezett részének tartották, de hogy mennyire nem erről volt szó, azt jól mutatja, hogy Will Smitht 10 évre kitiltották a gálákról.