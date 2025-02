Critics Choice Awards 2025: Mutatjuk, kik vihetik haza az idei Oscart

Számos meglepetést tartogatott a filmes díjátadó szezon egyik legfontosabb gálája. A Critics Choice Awards 2025 elismertjei a statiszták szerint nagy eséllyel az Oscar-díjat is hazaviszik, bár még lehetnek meglepetések, gondoljunk csak az Emilia Pérez körül kialakult botrányra. Lényegesen kevesebb díjat vitt haza, mint amire előzetesen számítani lehetett. Nagy meglepetésre az Anora című film vitte haza a legjobb filmnek járó díjat, sokak szerint ez is a film transznemű főszereplőjének agresszív X posztjai miatt történhetett, így A brutalista és a pápaválasztásról szóló Konklávé mellett a luxusprsoti és az orosz oligarcha morbid románcát bemutató Anora is nagy esélyes lehet az Oscaron.

Demi Moore a Critics Choice Awards 2025 nyertese Fotó: AFP/Getty Images via AFP

A színészek között Adrien Brody és A szer című testhorrorban hatalmasat alakító Demi Moore vihették haza a legjobb főszereplőnek járó díjakat, a férfi mellékszereplő Kieren Culkin lett a Rokonszenvedésért, míg a női mellékszereplő díját az Avatar bombázója, Zoe Saldaña kapta a gengszermuscialért. Színészi fronton egyre inkább úgy tűnik, megvannak az Oscar nyertesei, azonban még jön a BAFTA és SAG Awards, ami okozhat meglepetéseket. Erre a legnagyobb esély a férfi főszereplő kategóriában lehet, ugyanis több fogadóiroda szerint Brody legnagyobb ellenfele, a Z-generáció szupersztárja, Timothée Chalamet lehet a Sehol se otthon című Bob Dylan életrajzi filmért.

Jancsó Dávid szintén a jelöltek közt volt A brutalista vágásért a díjat azonban Marco Costa, a Zendaya hírhedt édeshármasozását bemutató Challengers című filmért vihette haza.

Adrien Bordy készülhet a második Oscarra? Fotó: AFP/Getty Images via AFP

Critics Choice Awards 2025: Ők lettek az idei nyertesek

Filmes díjak

Legjobb film

“Anora”

Legjobb férfi főszereplő

Adrien Brody, “A Brutalista”

Legjobb női főszereplő

Demi Moore, “A szer”

Legjobb férfi mellékszereplő

Kieran Culkin, “Rokonszenvedés”

Legjobb női mellékszereplő

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Legjobb fiatal színész/színésznő

Maisy Stella, “My Old Ass”

Legjobb casting

“Konklávé”

Legjobb rendező

Jon M. Chu, “Wicked”

Kieren Culkin eddig mindent vitt a Rokonszenvedéssel Fotó: AFP/AFP

Legjobb eredeti forgatókönyv

Coralie Fargeat, “A szer”

Legjobb adaptált forgatókönyv