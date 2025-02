10 dolog, amit kevesen tudnak A simlis és a szende 75 éves szőkeségéről

Az utolsó mozielőadás, a Taxisofőr, A simlis és a szende, vagy a róla elnevezett Cybill című sorozat sztárja, Cybill Shepherd karrierjének és életének fő érdekességeit gyűjtöttük össze.

A 75 éves Cybill Shepherd az utóbbi két évben nem forgatott Fotó: Getty Images

10 dolog amit nem tudott a 75 éves Cybill Shepherdről

A férfi felmenőitől örökölte a keresztnevét

Noha a keresztneve az ókori görögök óta létező női név, de az ő esetében egy különös összevonás eredményeként jött létre. A nagyapját ugyanis Cy-nak hívták, az édesapját pedig Bill-nek, így született meg az 1950. február 18-án a Tennessee állambeli Memphisben világra jött Cybill neve.

Szépségkirálynőként indult a karrierje

Már 16 évesen megnyerte a Miss Teenage Memphis szépségversenyt, ami után egyenes út vezetett a divat világába. 1968-ban az év modelljének választották, az összes híres divatmagazin címlapjára felkerült, és a L’Oreal arca lett.

Az utolsó mozielőadás című filmben kapták fel színésznőként Fotó: Getty Images

Sorban állás közben fedezték fel

A színészi pályája rögtön egy moziklasszikussal indult: élete első kamerák előtti munkáját Az utolsó mozielőadás női főszereplőjeként kapta, és aratott vele óriási sikert. Ehhez pedig a véletlen is kellett, a rendező Peter Bogdanovich ugyanis egy boltban, sorban állás közben szúrta őt ki egy magazin címlapján.

A szerelmi zűrjeiről mozifilm is született

Az őt felfedező Peter Bogdanovich a közös filmkészítés közben bele is szeretett a színésznőbe, sőt a feleségétől is elvált, hogy az akkor 20 éves Cybillel lehessen. A kettejük kanyargós szerelmi története közismert sztorinak számított Hollywoodban, sőt később a Kibékíthetetlen ellentétek című film alkotóit is megihlette. Cybill Shepherd a nyilatkozataiban igyekezett leszögezni, hogy a filmben Sharon Stone fiatal színésznő karaktere semmiben nem hasonlít rá.

Hiába a siker, Bruce Willis és Cybill nem jöttek ki jól egymással Fotó: Photo12 via AFP / Photo12 via AFP/cinema

Nem jött ki Bruce Willis-szel

Az első gyereke születése idején tartott egy többéves szünetet, és a nyolcvanas évek közepén egy bűnügyi sorozatnak köszönhetően tért vissza a rivaldafénybe. A simlis és a szende című szériában Bruce Willis oldalán oldott meg rejtélyeket. A sorozat két főszereplője nehezen jött ki egymással, köszönhetően Bruce Willis időközben beinduló mozis karrierjének, és az ebből fakadó feszültségeknek.