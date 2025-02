Az E. T. cuki óvodásától a zombifeleségig: 7 szerep, amiben az 50 éves Drew Barrymore nagyot alakított

Adam Sandler a kedvenc filmes partnere a színésznőnek Fotó: AFP

50 első randi (2004)

Drew Barrymore egyik kedvenc színészpartnere Adam Sandler, akivel a Nászok ásza és a Kavarás címűben is jól működő párost alkottak. A legemlékezetesebb és legsikeresebb közös produkciójuk vitán felül az 50 első randi, amiben Barrymore olyan amnéziás álomnőt játszott, akit az állapota miatt minden nap újra és újra meg kell hódítani Sandler figurájának.

Hugh Grant és Drew tökéletes dallamot alkottak Fotó: AFP

Zene és szöveg (2007)

A Zene és szöveg kevésbé közismert darab Barrymore filmográfiájából, pedig a kétezres évek egyik legaranyosabb romantikus komédiájáról van szó. Hugh Grant kiöregedett popsztárként kerül alkotói kapcsolatba a szeszélyes fiatal költőnőt játszó születésnaposunkkal. Zenének és szövegnek pedig a popszakmában passzolnia kell a sikerhez, ahogy a romantikázó főszereplőinknek is.

Drew a kamera mögött is bizonyított Fotó: Northfoto

Hajrá Bliss! (2009)

Drew Barrymore egy ideje már nem csak filmsztár, de filmrendező is. A direktori bemutatkozását ez a lázadó csajtörténet hozta el 2009-ben, amiben persze színészként is felbukkant. Drew Barrymore pedig az utóbbi időben főleg ráfeküdt a rendezésre: jelenleg két produkció (Surrender Dorothy, The End) is a tervei közt szerepel, miközben a saját nevével fémjelzett talk-show háziasszonyként is szórakoztatja a világot.

Dél-kaliforniai diéta (Santa Clarita Diet, 2017-2019)

Mint oly sok hollywoodi sztár, Drew Barrymore sem tudott ellenállni a sorozatok hívó szavának, ráadásul ő egy enyhén szólva sem hétköznapi szerepre bólintott rá a Netflixen. Timothy Olyphant oldalán egy olyan kertvárosi feleséget játszik ebben a fekete humorú szériában, aki lényegében zombivá változik, ehhez pedig a szerető családja próbál asszisztálni.