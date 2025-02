Énekesnők, akik tömegpusztító filmeket gyártottak

Vannak dolgok, amikbe nem érdemes belekezdeni. A következő énekesnőknek például jobb lett volna a több tízezres koncerttermekben szórakoztatniuk a közönséget, ahelyett hogy a nagyvásznon akarták volna bizonyítani a színészi tehetségüket, vagy éppen annak a hiányát. Míg Beyoncé, a Wickedben sziporkázó Ariana Grande vagy az amúgy borzasztó Joker 2 egyetlen pozitívumaként emlegetett Lady Gaga sikeresen megugrották a mércét, addig a következő sztároknak ez kevésbé, vagy egyáltalán nem sikerült.

Bugyiban sem mentette meg Mariah Carey a Glitter című filmet. Ő is azon énekesnők közé tartozik, akiknek nem kellett volna filmezniük (Fotó: Northfoto)

Énekesnők, akiknek a filmjei egy tömegpusztító fegyverrel érnek fel

Mariah Carey

A régi időkben – vagyis a 2000-es évek környékén – még nem volt akkora mázlink, hogy Mariah Carey-t december 26-án valaki egy jégtömbbe zárja, majd következő év október 31-ig ott is hagyja, ahonnan vagy Sikoly-maszkos táncosfiúk vagy maga Gomez Addams olvassza ki a Tik-Tok-on, ezzel megadva neki az esélyt, hogy kivágja a magas C-t, és bármelyik plázában meghallgathassuk háromezernégyszáztizenkilencedszer is az All I want to Christmas is You-t. A karácsonyi slágerkirálynő a filmezéssel is próbálkozott, a gond csak az volt, hogy a korábban emlegetett jégtömbben is több élet és tehetség volt, mint Carey asszonyban. Ennek egyik ékköve a Glitter című zenés film, ami gyakorlatilag egy önpromó volt. A bukás evidens volt, ahogy az Arany Málna-díj is.

Jennifer Lopezt a Gigli bukása sem tántorította el a filmezéstől (Fotó: Northfoto)

Jennifer Lopez

Az 55 éves díva több tucat filmben szerepelt már, de azért legyünk őszinték, nem egy Meryl Streep, de még egy ex-Gór Nagy Mária színitanodás is lejátszaná a vászonról. A mélypont a most már kétszeres ex-férjével, Ben Affleck-el közös filmje, a 2003-as Gigli volt, aminek minden egyes kockája fájt, miközben olyan színészóriások égették benne magukat, mint a vacak munkákból majdnem mindig bátran kihátráló Al Pacino vagy a Natalie Wood rejtélyes halála miatt is ismert Oscar-díjas Christopher Walken. A film hatalmas bukás volt, de Ben és JLo egy pár lett egy időre, majd elváltak, hogy szűk 20 év múlva megint összejöjjenek és aztán újra a szakítás mellett döntsenek. Lehet 20 év múlva megint összejönnek, addig Lopez továbbra is ácsingózik az elismerésre, ami lehet jövőre összejön neki, ugyanis álló ovációval ünnepelték az alakítását a Pókasszony csókja című musicalben a Sundance Filmfesztiválon.