Fekete telefon: mit várhatunk a folytatástól?

Az utóbbi évek egyik legkiemelkedőbb horrorfilmjének szinte mindene adott volt a sikerhez. A gyerekekre vadászó, elvetemült sorozatgyilkosról szóló sztori eredetileg könyv formájában jelent meg, melyet az a Joe Hill írt, akinek az édesapja nem más, mint a világhírű regényíró, Stephen King. A cselekmény mellett a Fekete telefon ázsióját tovább növelte a kiváló színészi játék is. Az ifjú főhőst alakító Mason Thames, valamint a rutinosnak számító Ethan Hawke is olyan teljesítményt hagyott a vásznon, ami előtt a nézők és a kritika is egyaránt megemelte a kalapját. Mindezeket az összetevőket pedig a rendező, Scott Derrickson gyúrta egybe. A direktor nem nevezhető zöldfülűnek, hiszen a műfajban (és azon kívül is) szerzett már tapasztalatot előtte, az ő nevéhez köthető például a Sinister, vagy a Doktor Strange első része. A mozi nem mellesleg rendkívül jó üzletnek számított, hiszen az ugyancsak csekélynek mondható 16 millió dolláros költségvetésének tízszeresét, azaz 161 milliót termelt vissza a kasszáknál. Nem is ért senkit sem akkora meglepetésként, mikor bejelentették a folytatást, melynek forgatását tavaly év végén fejeztek be a kanadai Torontóban. Az első részt dirigáló Derrickson ismét helyet foglalt a rendezői székben, egy friss interjújában pedig pár infómorzsát is elhullajtott a második fejezetről.

A Fekete telefon 2. már idén ősszel mozikba kerül (Fotó: YouTube)

Felnőttek a Fekete telefon gyermekei

Bár eredetileg a direktor, Scott Derrickson nem kívánta folytatni a sikerfilmjének számító Fekete telefont, az első rész forgatókönyvébe is besegítő író, Joe Hill előállt egy olyan ötlettel, ami teljesen felcsigázta, és nem tudott rá nemet mondani. Hogy pontosan mi pattant ki Stephen King fiának fejéből, azt továbbra sem tudjuk, de a folytatás koncepcióját megosztotta Derrickson egy napokban készült interjú során, melyet a következő filmje, a jövő héten megjelenő A szurdok kapcsán adott:

Rájöttem, hogy amennyiben forgatok egy nagyszabású filmet a Fekete telefon után, mire végzek, a gyerekek (az első részből) pont középiskolás korba lépnek. Szóval most csináltam egy igazi, középiskolai felnövéstörténetet. Pont olyat, mint az első rész volt, csak az az általános iskolás korról szólt

- számolt be a hamarosan megjelenő folytatásról a rendező.