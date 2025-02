Hollywoodi sikerek után Párizsban folytatja útját két magyar filmes

Könnyed lebegés a szférák mezején – a cím legalább annyira izgalmas, mint amilyen érdekes a misztikus filmdráma megszületése. Eredetileg még maguk az alkotók sem gondolták, hogy a képkockákon megelevenedik az a történet, amely először egy terápiás hatású írásban formálódott.

Goztola Lorent Kristina producer-színésznő soraiban személyes tapasztalások, és egy tragikus történet ötvöződik.

Ez azonban olyan erős hatású lett, hogy új életre kelt: Korday Péter rendező ötlete alapján egy francia produkciós cég közreműködésével film készül belőle.

Nemzetközi elismerésekkel büszkélkedhetnek a magyar származású alkotók

A színésznő – aki pályáját musicalszínésznőként kezdte Magyarországon, majd Londonban és Los Angelesben a New York-i Filmakadémián folytatta tanulmányait - számos nemzetközi díjat nyert filmszerepeivel. Világsztárokkal dolgozott együtt nemzetközi produkciókban, s a nézők az Életképek, Hacktion, Tűzvonalban című sorozatból is ismerhetik.

Csakhamar producerként is megismerte nevét a világ: 2022-ben a „Le Collier” / „The Necklace” - A nyaklánc című filmje - melyet ugyancsak a számos nemzetközi díjjal elismert Korday Péterrel együtt készített - elnyerte a legjobb kísérleti film kategóriát a Cannes-i Független Filmfesztiválon (CIFF).

A tavasszal debütáló film újabb nagy jelentőségű lépés az alkotó életében, hiszen a Könnyed lebegés a szférák mezején Goztola Lorent Kristina első egész estés játékfilmje.

A szerzői film egy olyan történetet mesél el, amelybe könnyen bele tudják képzelni magukat a nézők, azonosulni tudnak a szereplőkkel, az erős színészi és dramaturgiai hatások pedig segítik ráébreszteni őket, hogy mindaz, amiről a film szól, akár velük is megtörténhetett volna.

Misztikus, de bárkivel megtörténhet

„Ez a film egy misztikus dráma. Az elsődleges cél nem a szórakoztatás, főként gondolkodásra és önreflexióra készteti a nézőket” – emelte ki Korday Péter, aki nem csak a film rendezője, hanem néhány jelenetben operatőrként is dolgozott.

„Péter sajátos látásmódja, az erősen szimbólumokra épülő képi világ erősíti a történetet. Ő a zenét is nagyon erőteljesen használja, amely ugyancsak plusz jelentést ad a filmnek” - mutatta be művét Goztola Lorent Kristina.

Az alkotók nemcsak a forgatásban, hanem az életben is társak: számukra ez a kapcsolat még inkább inspirálta, s megkönnyítette a közös munkát.

„Nagyon fontos volt számunkra, hogy érzelmeket váltsunk ki, finoman tereljük a közönséget, de természetesen mindenki egyénileg értelmezi. Filmet azért készít az ember, hogy tanulsága legyen, hogy élményt és értéket kapjanak az emberek és emlékezzenek” – vallják az alkotók.