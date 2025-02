5+1 szuperprodukció, amit az NFI fóti filmstúdiójában forgattak

Timothée Chalamet nem csak Budapestet látta hazánkból az V. Henrik forgatása során

(Fotó: Netflix)

3. Szárnyas fejvadász 2049 (2019)

Ridley Scott 1982-es kultklasszikjának folytatását napjaink egyik legnagyobb rendezője, a szintén Magyarországon forgatott Dűne-mozikat is jegyző Denis Villeneuve készítette el. A 2019-ben megjelent Szárnyas fejvadász 2049 jeleneteit hazánk számos pontján forgatták, az elképesztő víztömeget megkövetelő részleteket viszont csakis egy helyen tudták rögzíteni az alkotók, a fóti stúdió hatalmas, kültéri medencéjében.

A legnagyobb szabadtéri, forgatásokra használt medencét használták a Szárnyas fejvadász 2049 fóti forgatásán

(Fotó: ZUMAPRESS.com / ZUMAPRESS.com)

4. Terminátor: Sötét végzet (2019)

A Terminátor-franchise hatodik felvonása is többek között Fóton készült. A Sötét végzet alcímre hallgató projekt olyan sztárokat hozott hazánkba, mint a híres akciófilm-sorozat korábbi fejezeteiben szereplő Linda Hamilton, valamint a címszereplőt alakító Arnold Schwarzenegger is ismét magára vette a halálosztó szerepét. A Szárnyas fejvadász 2049-hez hasonlóan a Terminátor 6. is igénybe vette a fóti stúdió óriási medencéjét, mely nem mellesleg az európai kontinens legnagyobbjaként van számon tartva, a körülötte lévő tágas tereknek köszönhetően pedig bármilyen díszletbe be lehet építeni.

A Terminátor-franchise 6. részének egyes jeleneteit is a most bővített stúdióban vették fel

(Fotó: Paramount Pictures / NORTHFOTO/© 2019 by Entertainment Pictures)

5. Most vagy soha! (2024)

A nagyszabású magyar történelmi film témája megkövetelte azt, hogy megfelelő körülmények között készíthesse el művét a rendező, Lóth Balázs. A kiváló színészek egy még kiválóbb díszletet kaptak maguk köré, melyet a Most vagy soha! avathatott fel. A 19. századi Budapest utcáit a fóti stúdióban reprodukálták, de az 5200 négyzetméteren elterülő kültéri díszletet a 26 épületével együtt szinte bármelyik európai nagyváros képére át lehet formálni.

A fóti komplexum egyik díszletét a Most vagy soha! avathatta fel

(Fotó: YouTube/official trailer)

+1. Hunyadi (2025)

A magyar-osztrák koprodukcióban készült projekt Hunyadi János dicsőséges harcokkal és történelmi győzelmekkel teletűzdelt életét dolgozza fel. A sorozatot olyan magas szintű körülmények között készítették, amelyet magyar sorozatokhoz nem, hollywoodi műremekekhez viszont annál inkább mérhető. A középkori városi díszlet, ahol a széria jeleneteit forgatták, az 1983-as Hamlet című televíziós drámához építették eredetileg, és olyan nagy sikerű produkcióknak adott otthon azóta, mint a Henry Cavill főszereplésével készült Vaják, az Árnyék és csont vagy Az utolsó királyság.