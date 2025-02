Akik unják a romantikát: pszichopata gyilkos öldös Valentin-napon

Szerelmes romantikus filmek helyett az idei Valentin-nap vérfürdőt kínál, legalábbis a Sikoly producereinek legújabb slasher-horrorjában. A Heart Eyesban egy rejtélyes, vörös szívecskés szemű pszichopata gyilkos tizedeli a Valentin-napon romantikázni vágyó párokat. A film szereplőinek túl sok jót nem ígér ez a Valentin, azonban a nézőknek igazi adrenalinbombának ígérkezik Josh Ruben új filmje, ami most hétvégén debütál az USA-ban.

Heart Eyes: ez a Valentin-nap véresen komoly lesz Fotó: Sony Pictures Entertainment

Heart Eyes: Nem tudom levenni rólad a szemem

A film trailere alatt a Can't take my eyes off you című sláger zenéje igazán stílusos és rémisztő filmet ígér. A vörös szívecskés szemű pszichopata gyilkosról valóban nehéz levenni a szemünket, azonban az előzetes alapján akire rápillant, arra hamarosan brutális kínhalál vár. A sztori szerint a "Heart Eyes" sorozatgyilkos évek óta riogatja a Valentin-napon romantikázni vágyókat, és évről évre több áldozatot szed. Az idei év azonban valamiért más, ugyanis brutális mészárlásra indul a sorozatgyilkos, ám egy talpraesett szerelmespár lehet, hogy kifog rajta. A párt Olivia Holt és a Sikoly 5-6-ban látható, Mason Gooding alakítják, míg a filmben Jordana Brewster és a Kéz-őrület című tinihorrorból ismert Devon Sawa is látható.

Szerelem helyett trancsírozás vár a romantikázókra Fotó: Sony Pictures Entertainment

A Heart Eyes 18 millió dolláros költségvetésből készült és a Variety szerint idén sokan a vérengzést választják az USA-ban Valentin-napon, ugyanis 8-12 millió dollárt közötti nyitóhétvégére számítanak a szakemberek, azaz a film akár már az első héten nyereséges lehet. Ami még meglepőbb, hogy a kritikusok már mosst imádják, a rottentomatoes.com nevű kritikai oldalon 90 százalékban pozitív véleményeket írtak a filmről, ami egy slasher-horror esetében rekordnak számít.

A Heart Eyes most hétvégén debütál az USA-ban, magyarországi bemutatóról egyelőre nincs hír.