Ezért az Idétlen időkig az egyik legjobb film az időhurokról

Akárhogy is, miközben a film cselekménye az ember magasabb szintű létét, az egymás elfogadását hirdeti, az egykor elválaszthatatlan barátok, Ramis és Murray annyira összevesztek a forgatáson, hogy több mint két évtizedig, Ramis 2014-ben bekövetkezett halála előtti néhány hétig nem álltak szóba egymással.

Idétlen időkig (Bill Murray és Andie MacDowell)

Fotó: Intercom

Holott az Idétlen időkig nem csupán az időhurok-filmek számára teremtett divatot (A lé meg a Lola, Az időcsavar, Vesszőfutás, Forráskód, A holnap határa stb.), illetve nyitotta meg a hollywoodi stúdiók kapuit az olyan csavaros és humoros fantasztikus filmek előtt, mint a Hanta boy, a Truman Show vagy a Távkapcs, de ez a film segített Murray-nek kitörni a vígjátékok "gettójából" – ugyanis innentől tekintettek rá drámai színészként is.

Akárhogy is, az Idétlen időkig nem csupán az amerikai film-, de az amerikai tömegkultúra mérföldköve is lett: a film eredeti címe, a Groundhog Day, azaz mormotanap ma már (egyes értelmező szótárakban és lexikonokban is) nem csupán a néphagyományra utal, de a monoton, ismétlődő és kellemetlen helyzetek szinonimája is.