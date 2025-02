Jelenlét: a kísértet a kamerában van

Steven Soderbergh új filmjének egyik bravúrja, hogy a természetfeletti thriller (esetleg horror) ígéretével rántja be a nézőt egy családi kamaradrámába – amelynek eseményeit aztán a thriller és a dráma jól megválogatott (és jól váltogatott) eszköztárával, leleményes dokumentarista minimalizmussal ábrázolja, de már afféle társadalmi figyelemfelhívás céljával. Az egyetlen helyszínen, egy New Jersey-i kertvárosi patinás családi házban játszódó Jelenlét másik (de előzőktől el nem különíthető) izgalmas és rendhagyó megoldása, hogy a szereplők – a házba beköltöző négytagú család – sorsát mindvégig a házban bolyongó szellem nézőpontjából követi, hol hosszabb, hol rövidebb, de egymással összefüggő, az időbeli előreugrásokkal együtt is lineáris sorrendű epizódokban (és az egyes jeleneteken belül vágás nélkül).

Jelenlét (Callina Liang)

Ügyes dramaturgiai csel: a két világ között megrekedt kísértet tekintetét képviselő (a kíváncsiságot távolságtartással ötvöző) szubjektív kézikamera a családi eseménysorozat és az azokat mozgató problémahalmaz objektív tudósítójává válik (a 2 millió dollárból készült 85 perces film operatőre és a vágója is Soderbergh).

Persze a kísértetházakról szóló filmektől cseppet sem idegen valamiféle társadalmi pszichologizálás, legkésőbb A ház hideg szíve (1963, r.: Robert Wise) óta a néző fel van rá készülve, hogy a rémtanyára érkezők legalább egyike a saját démonaival harcol. A David Koepp (Jurassic Park, Carlito útja, Indiana Jones és a kristálykoponya királysága) forgatókönyvéből készült Jelenlétben azonban a misztikus rettegés, a kísértetfilm (végül megoldódó) rejtélye csupán alibi: a hangsúly a 21. századi modern családokat fenyegető reális veszélyeken van, elsősorban az egymással kapcsolatos látszatfigyelmen, az elhidegülésen, a valódi családi jelenlét hiányán.

Így a cím (az eredeti angol és a magyar tükörfordítás egyaránt) kettős értelmet nyer. Sőt. Soderbergh „kísértetkamerája” nem csupán tudósítója az eseményeknek, hanem egyes krízispontokon közbe is avatkozik, amivel amellett, hogy a szellem jelenlétét hangsúlyozza, mintegy utal is arra, hogy a mozi és a vizuális tömegmédia igenis alakítójává, aktív részesévé vált a családi életnek.