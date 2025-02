John Cena váratlanul félbeszakította budapesti forgatását

Fővárosunk lakóit az elmúlt napokban a Duna felett repkedő helikopterek, illetve az azokból kiugráló emberek tartották lázban. Mindenki csak találgatni tudott, ki rohangál le-fel a Lánchídon, és melyik hollywoodi filmhez rögzítik a látványos akrobatamutatványokat. Felmerült többek között Keanu Reeves neve is, aki szintén hazánkban tartózkodik, bár ő a mogyoródi Astra Studiosban forgatja épp a The Entertainment System is Down című vígjátékot, illetve a Trónok harca színésznőjét, Emlia Clarke-ot is emlegették. Ám, a belvárosban másvalaki tartotta fel a forgalmat a múlt hétvégén. Az illető pedig nem más, mint a tizenhatszoros világbajnok pankrátorból lett színész, John Cena. A Békeharcosban, valamint a Halálos iramban sorozatban is feltűnő izomkolosszus már bő egy hónapja tartózkodik Magyarországon, és a Barbie babákat is gyártó Mattel legújabb, kasszasikernek ígérkező projektjén, a Matchboxon dolgozik.

John Cena Budapesten tartózkodik még pár hónapig

(Fotó: Frazer Harrison GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

John Cena meglepett egy rajongót

A vakmerő manővereket igénylő forgatás tegnap is rengeteg járókelő figyelmét keltette fel, akiknek a legnagyobb meglepetésére John Cena az egyik pillanatban az egész stábot otthagyva kiszaladt az elbarikádozott területről. Mindezt azért tette a korábbi birkózó, hogy egy kézfogással személyesen köszönthessen egy szerencsés kisfiút, akit a színész már korábban észrevett, ahogy a tömegből kiáltozik és integet a sztár felé. A találkozást a gyermek családja meg is örökítette, a közös képet a TikTokon osztották meg.

Ugyan a forgatás miatti lezárás hétfő hajnalig tartott, a film készítése még koránt sem ért véget, a produkció munkálatai előreláthatólag idén májusig Budapesten, Szlovákiában és Los Anglesben fognak. Addig tehát bárki, bármikor összefuthat kedvenc akcióhősével, aki egyébként előszeretettel fedezi fel a fővárosi kávézókat és éttermeket a kevéske szabadidejében. Cena mellett Justin Timberlake neje, Jessica Biel is a Matchbox főszereplője, így az sem elképzelhetetlen, hogy akár a dögös színésznő és a férje is feltűnjenek Budapesten.