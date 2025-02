Jókai Mór és a mozi: remekművek is készültek az írófejedelem regényeiből

Az aranyember

Fotó: NFI

A magyar filmgyártásban az igazi „Jókai-aranykor” az 1950-es és 1960-as években volt: Szőts István 1957-ben forgatott a velencei filmfesztiválon is kitüntetett rövidfilmet a Melyiket a kilenc közül? című novellából, Bihari József és Ajtay Andor főszereplésével; Bán Frigyes 1959-ben forgatta le Benkő Gyula, Krencsey Marianne és Bara Margit főszereplésével a Szegény gazdagokat; Gertler Viktor 1962-ben készítette el Az aranyembert; Hintsh György 1965-ben minisorozatot forgatott a Rab Ráby-ból. S persze ott vannak Várkonyi Zoltán nagyszerű feldolgozásai – színészként, színházigazgatóként, a Színművészeti Akadémia rektoraként, színpadi és filmes rendezőként ismert és népszerű Várkonyi négy alkalommal dolgozta fel Jókai Mór műveit: A kőszívű ember fiai (1965), Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán (1966), illetve Fekete gyémántok (1977).

Várkonyi filmjeivel tulajdonképpen csúcsra is ért a Jókai-adaptáció: a korszak legjobb magyar színészeit (csak néhányuk: Sulyok Mária, Béres Ilona, Bitskey Tibor, Darvas Iván, Tordy Géza, Latinovits Zoltán, Básti Lajos, Ruttkai Éva, Bessenyei Ferenc, Major Tamás, Huszti Péter, Páger Antal, Haumann Péter, Koncz Gábor...) felvonultató, a lehetőségekhez mérten korhű kosztümök és igényes díszletek között előadott, statiszták sokaságával megtámogatott Várkonyi-feldolgozások ma is látványos alkotások, amelyek ráadásul irodalmi hűségük miatt is mintaértékűek, nem véletlen, hogy a mai napig az ő feldolgozásai afféle hivatkozási pontként szolgálnak a hazai kalandfilmek, illetve a népszerű irodalmi adaptációs filmek körében, nem is szólva arról, hogy Várkonyi még az írófejedelem nemzeti világképéhez is igyekezett hű maradni, egy olyan korszakban, amikor a nemzeti mitológiát nem kimondottan Jókai elképzeléseihez mérten igyekezett formálni a hatalom.