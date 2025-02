Jordan Peele neve egybeforrt a gondolkodásra serkentő horror filmekkel. A művész nem csupán arra törekszik filmjeiben, hogy megcsavarja a nézők lelkét, de a komoly és mélyenszántó társadalmi kritikáktól sem riad vissza, éppúgy, mint a valóságtól elragaszkodott látványtól vagy a popkultúrából való merítkezéstől.

Jordan Peele valósággal megreformálta a horrorfilmek műfaját (Fotó: AFP)

5 Jordan Peele film, amelyeket pár év múlva klasszikusként fogunk emlegetni

Tűnj el! (Get Out)

Jordan Peele legelső filmjével történelmet írt. A 2017-ben megjelent Tűnj El! című mozi, amely rendhagyó módon a klasszikus horror elemeit ötvözi a társadalmi problémákra való rámutatással. Peele nem csupán a közönség tetszését nyerte el, hiszen a zseniális rendező 2018-ban a Legjobb eredeti forgatókönyvnek járó Oscar-díjat is bezsebelte a művéért és ezzel ő lett az első afro-amerikai, aki a legjobb forgatókönyv kategóriában nyerni tudott.

A Tűnj el középpontjában Chris (Daniel Kaluuya) és barátnője Rose (Allison Williams) áll, akik kapcsolata megért ahhoz, hogy a lány bemutassa fekete párját a családjának, akik meglehetősen zavarban vannak a fiú jelenlététől. Legalábbis Chris így gondolja, ám ahogy telnek a napok, a család tagjai egyre nyugtalanítóbban viselkednek.

A Tűnj el! című film hozta meg a rendező számára a sikert (Fotó: Nothfoto)

Mi (Us)

Első filmje sikerét követően Mr. Peele 2019-ben ismét az amerikában feszülő indentitás-beli ellentétek nyomán készített egy horror filmet, amely – itt már bátran mondhattuk – olyan Jordan Peele-esen mutatott rá a korszak Amerikájának problémáira. A provokáció ezúttal sem maradt el, ez pedig az író-rendező cégének, a Monkeypaw-nak 255 millió dolláros bevételt termelt, miközben a kiadás oldalon „mindössze” 20 milliót számlált a cég.

Egy ártatlan családi nyaralással indul a történet, ám az anyukát régi otthonában megtalálják régi traumái is, amelyek miatt elkezd paranoiásan viselkedni, de úgy véli, ez csak a fejében zajlik. Mígnem megjelennek családjának démoni hasonmásai...

A 2019-es Mi is hatlmas siker volt (Fotó: Nothfoto)

Nem (Nope)

Jordan Peele 2022-re elengedte a társadalomkritikus-horrort és a helyette inkább a sci-fi műfajt keresztezte a rettegéssel. Természetesen az író-rendező különleges látásmódja a Nem minden filmkockáján visszaköszön és az elsőtől az utolsó másodpercig feszültségben tartja a nézőt a rejtély, mely belengi a kaliforniai lovasfarmot.