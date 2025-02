A Jurassic World: Újjászületés – épp, mint bármelyik előzményének történései ismét egy trópusi szigeteken játszódnak, ez pedig a dramaturgia és a logika is megkívánja, hiszen eléggé elrugaszkodnánk a valóságtól, ha mondjuk New York, ne adj Isten Miskolc utcáin rohangálnának a 80-100 tonnás dinoszauruszok.

Vajon hol játszódik majd a Jurassic World: Újjászületés? Fotó: Northfoto

A Jurassic World: Újjászületés lehetséges helyszínei

A laboratóriumi körülmények között feltámasztott őslények minden esetben az emberektől távol, amolyan szafariparkoknak nevezett, mesterségesen előállított szigeteken élnek, így pedig a néző is egy a film alatt tökéletesen körül- és átjárható területet kap, persze vannak kivételek, amelyek erősítik ezt a szabályt. Például, amikor az 1997-es Jurassic Park: Az elveszett világban egy Tyrannosaurus Rex – igaz nem szándékosan – ellátogat San Dieogóba, hogy beüljön egy Clippers meccsre, ám senki nem szólt neki, hogy a csapat azóta áttette székhelyét Los Angelesbe – hogy ettől a hírtől mennyire gurult be a T-Rex, az meg ugye a filmben is látható.

Te hogy éreznéd magad, ha visszatérsz a halálból, de a kedvenc csapatod már nem játszik a városban? (Fotó: OpenAI DALL-E)

Az eddig filmekben olyan, Costa Rica partjaihoz közeli egzotikus szigetek adták az otthont a dinoszauruszoknak, mint Isla Nublar vagy Isla Sorna. Az 1993-as filmben Isla Nublar-on alapították a Jurassic Parkot, majd az 1997-es folytatásban már Isla Sornán szaporították és klónozták az őshüllőket, hogy aztán átszállítsák őket az Isla Nublar-i parkba, majd 2001-ben ismét visszatért a történet Isla Sornába. A 2015-ös, kisebb reboot pedig visszarepítette a közönséget az első helyszínre, a legendás Isla Nublarra, a 2022-es Világuralomban viszont már elpusztult az Isla Nublar. Az új részről egyelőre csak találgatni lehet, hogy vajon megint az ismert helyszínekre kalauzolják el a nézőket, vagy szakít a hagyománnyal a Jurasic World: Újjászületés és a címéhez méltón, egy teljesen új helyszínen folytatódik a dinó-sztori. Amit az előzetesből megtudtunk, hogy Scarlett Johansson Jonathan Bailey és Mahershala Ali oldalán igyekszik majd megálljt parancsolni az őslény-káosznak, kirándulásuk során.