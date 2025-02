„Még több kínzás lesz benne” – Keanu Reeves kitálalt sikerfilmje folytatásáról

Az utóbbi másfél évtizednek hála a képregényfilm kifejezés hallatán rögtön Batmanre, Vasemberre, Pókemberre vagy Amerika Kapitányra gondolunk. Azonban ez a világ nemcsak színektől pompázó, jelmezekben ugrabugráló szuperhősöket tartogat magában, hanem olyan földöntúli alakokat is, mint John Constantine. A démonvadász sztoriját 20 esztendővel ezelőtt vitték vászonra, a főszerepet pedig a jelenleg Budapesten forgató Keanu Reeves-re osztották, de fontosabb mellékszerepben feltűnt Rachel Weisz, Tilda Swinton, Shia LaBeouf vagy a pár hete még anyagi nehézségeiről valló Djimon Hounsou. Bár a film alapjául szolgáló képregény rajongói nem voltak maradéktalanul elégedettek az adaptációval, mivel az rendkívül lazán kapcsolódott csak az alapműhöz, az elmúlt két évtizedben mégis egyre többen kedvelték meg Constantine mozis kalandját. Méghozzá annyian, hogy a Warner Bros. három éve be is jelentette, tervben van a folytatás, ami viszont azóta nem jutott egyről a kettőre. A legfrissebb hírek a Constantine, a démonvadász 2-ről viszont már több mint biztatóak.

Keanu Reeves Budapesten fogat épp, de hamarosan a Constantine 2-vel fog foglalkozni

(Fotó: Warner Bros. / NORTHFOTO/ZUMA PRESS/(©) Copyright 2004 by Courtesy Warner Bros.)

Keanu Reeves megnyugtat mindenkit

Az évek óta halogatott projektről nemrégiben az első fejezetet is jegyző direktor, Francis Lawrence is pozitívan nyilatkozott. A rendező a rajongókat megnyugtatva ugyan csak annyit mondott, hogy „közelebb van a folytatás, mint eddig valaha is”, a 20 éves mozi főszereplője, Keanu Reeves már nem volt ennyire szűkszavú, mikor az Inverse a második részről kérdezte:

Már több mint egy évtizede próbáljuk elkészíteni ezt a filmet, és épp nemrég raktunk össze közösen egy sztorit, amit meg is mutattunk a DC-nek, ők pedig azt mondták rá, hogy »oké«. Szóval most megpróbálkozunk a forgatókönyv megírásával

– nyilatkozta bizakodva a színész.

Az első film szerelmeseit, illetve azokat a képregényfogyasztókat, akik attól tartanak, hogy teljesen eltávolodik majd a folytatás az eredeti darabtól maga Reeves nyugtatta meg. A John Wicket is megformáló akciósztár szerint ugyanis „John Constantine még több kínzáson fog átesni.”