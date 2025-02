Képregény-adaptációk mutánsok nélkül

A szuperhős képregény adaptációk korában valóságos felüdülés belefutni egy-egy művészi és – úgymond – hétköznapi történetbe. Az Origo össze is válogatott 4 olyan klasszikus művet, amelyek kultúrára gyakorolt hatása vitathatatlan – legyen az képregény vagy filmkocka.

A nagysikerű Kingsman is egyike a legjobb képregény adaptációknak (Fotó: Photo12 via AFP)

Képregény adaptációk, amelyek szuperhősök nélkül is működnek

Kingsman – A titkos szolgálat (2014)

Mark Millar és Dave Gibbons: Secret Service (2012)

Az Marvel és a DC filmdömpingjének hatásaira nagyon kevés képregény-művész tudott olyan jól reagálni, mint a szenzációs Mark Millar. Millar – akit a képregényes körökben addig csak úgy ismertek, mint az Old Man Logan alkotója – összefogott a kultikus Watchmen Dave Gibbonsszával, hogy közös erővel összehozzanak egy modern kém-képregényt. A Secret Service 2012-ben jelent meg, a története középpontjában pedig egy munkásosztálybeli fiatal fiú, Eggsy állt, akit beszerveztek egy titkos kémalakulatba. A két képregény-guru 2014-ben felkeresték Matthew Vaughn angol filmproducer-rendezőt, akivel Mike Millar már korábban dolgozott együtt egy hasonló projekt, a Kick Ass (itthon Ha/Ver) című képregénye kapcsán. A Millar-Gibbons-Vaughn triumvirátus olyan jól kollaborált, hogy kisvártatva bemutatásra került az évtized egyik legjobb akciófilmje, a Kingsman, amely egy folytatást és egy előzménytörténetet is kapott.

A Sin City az egyik legkülönlegesebb és egyben leghátborzongatóbb képi világgal rendelkező alkotás (Fotó: Photo12 via AFP)

Sin City – A bűn városa (2005)

Frank Miller: Sin City (1991)

Miután Batmant és Daredevilt is a képregénypolcok csúcsára juttatta, a képregény-világ legendája, Frank Miller egy teljesen új oldalát és egyben a Sin City világát is bemutatta az olvasók számára. A Noir ponyva-képregény 1991-ben látott napvilágot és mindvégig arra tett törekvéseket, hogy becsavarodott anti-hősöket reprezentáljon úgy, hogy kockáról kockára egyre inkább megkedvelhessék és megszerethessék a szereplőket a képregényt lapozók. Az 1993-as, botrányosan rosszra sikeredett Robotzsaru 3. részét követően Miller nem rendezett egészen 2004-ig, ekkor viszont – Quentin Tarantino és Robert Rodriguez oldalán – megrendezte képregényének mozi változatát, hogy aztán 2005-ben már a képernyők előtt is letaglózza a bűnös város szerelmeseit a meglehetősen komor és morbid alkotás. A Sin City már azzal is magával ragadta a közönséget, hogy képi világában alkalmazta a képregényre jellemző noir megjelenést, amelyben mindössze három szín dominált: a fekete, a fehér és a vörös. A színészgárdáról már nem is beszélve: Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Benicio Del Toro és Elijah Wood egytől egyig óriásit játszott a képregény-adaptációban, amelynek a második része – bár nem volt akkora siker, mint elődje – is elkészült 2014-ben. Igaz, Tarantino nélkül, de a megmaradt szereplők mellé csatlakozott Michael Madsen, Lady Gaga, Eva Green és Csókás Márton is.