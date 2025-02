Liam Hemsworth, aki kerekesszékben vált ismertté - 35 éves lett a hollywoodi sztár

Az összes testvéréből hollywoodi sztár lett, burkolóként is dolgozott, egy évig sem tartott a házassága a világhírű feleségével, és épp nehéz örökséget vesz át. 35. születésnapját ünnepelte a közelmúltban a filmcsillag Liam Hemsworth, akiről talán ön sem tudta a következő érdekességeket. A jóképű színész egykor a bátyjával versenyzett Thor szerepéért, de Az éhezők viadala-filmek révén már saját jogon is világsztár lett. Most újabb nagy kihívás vár rá, és ez csak egy a vele kapcsolatos titkok közül.

Liam Hemsworth Hollywood egyik legmenőbb színésze lett 35 éves korára Fotó: Northfoto/Instagram

Liam Hemsworth titkai: ezt a 10 titkot biztos nem tudta a sztárról

A nagybátyjáról mintázták Krokodil Dundee-t

A holland, ír, angol, skót és német felmenőkkel rendelkező Liam családjában korábban is akadt már egy legendás személyiség: az ausztrál bozótvidéken híres Rod Ansell vadász és természetjáró, akiről a világszerte nagy sikert aratott Krokodil Dundee című film főhősét is mintázták.

Az összes testvéréből sztár lett

Annak ellenére, hogy a családjukra korábban nem volt jellemző az ilyesfajta foglalkozás (az édesanyjuk tanárként, az édesapjuk szociális intézményben dolgozott), mindhárom Hemsworth-fivérből színész, sőt Hollywoodban is elismert színész lett. A legidősebb Luke leginkább a Westworld sorozatból lehet ismerős, a középső Chris pedig a Marvel-filmek Thorjaként lett világsztár.

Liam, Chris és Luke is világsztárok lettek

Fotó: Northfoto/PA Images/Jordan Pettitt

Burkolóként is dolgozott

Mielőtt beindult volna a karrierje sokféle munkából tartotta el magát. Dolgozott burkolóként, parkőrként, péksegédként és bowling pálya alkalmazottjaként is. De vezetett tévés gyerekműsort is az akkor még szintén teljesen ismeretlen Margot Robbie oldalán.

Kerekesszékben vált ismertté

Mint annyi ausztrál hírességnek (köztük Luke bátyjának), neki is a világ egyik leghosszabban futó szappanoperája, a Szomszédok (Neighbours) jelentette az ugródeszkát a színészi pályán. 2007-től kezdett el szerepelni a sorozatban, és egy kerekesszékbe kényszerült sportolót alakított.

Nagyon szerencsétlenül indult a hollywoodi karrierje

Két szék között esett a pad alá Hollywoodba költözése után. Szerepet kínált neki Sylvester Stallone a The Expendables – A feláldozhatókban, és versenyben volt Thor eljátszásáért is a Marvel szereplőválogatásán. Végül a bátyja, Chris Hemsworth nyerte el helyette a kalapácsos szuperhős szerepét, a Stallone-filmből pedig az utolsó pillanatban kihúzták a figuráját.