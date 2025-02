„Ezt elcsesztem!” - A Taxi-filmek gyönyörű színésznője felidézte élete legkínosabb alakítását

Senki sem tökéletes, még az Oscar-díjas színészek sem. Ez az állítás Marion Cotillard-ra is határozottan igaz, akire számtalan sikerfilmje ellenére is egy balul elsült jelenete miatt emlékeznek sokan, a színésznő pedig most maga szólalt meg az ominózus képsorokkal kapcsolatban.

A filmtörténelem tele van emlékezetes haláljelenetekkel. Elég csak Alfred Hitchcock Psychojából felidézni a fürdőszobai képsorokat, vagy Leonardo DiCaprio fagyhalálát a Titanic végén, de megemlíthetjük még a sokaknak gyerekkori traumát okozó jelenetet Az oroszlánkirályból, amikor az ifjú Simba a halott édesapját, Mufasát siratja. Azonban láthattunk példát olyan halálra is a vásznon, ahol a színészi munka nem kiemelkedő, sokkal inkább nevetségesre sikeredett. Ilyen volt Marion Cotillard alakítása a Christopher Nolan-féle Batman-trilógia lezárásában, A sötét lovag: Felemelkedésben, ahol a mozi főgonoszát, Talia al Ghult játszotta. A karakter sötét oldala a mozi végéig rejtve maradt a néző előtt, ám mégsem az előre nem látott csavar ragadt meg a rajongók fejében, hanem a szereplő félresikerült haláltusája. Marion Cotillard filmjei között előkelő helyen szerepel a Batman-trilógia lezárása

(Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / Prod DB © Warner Bros. - Legendary Pictures - DC Entertainment) Marion Cotillard tudja, hogy elszúrta A Taxi-filmek és a Piaf Oscar-díjas színésznője a Les Rencontres du Papotin című francia tévéműsorban beszélt a mára már negatív értelemben ikonikussá vált képkockákról. Cotillard elismerte, hogy valóban nem ez volt élete alakítása: Nem sikerült jól az a jelenet. Nem találtam meg a megfelelő testtartást, és a kivitelezés sem jött össze. Stresszes voltam. Néha előfordul, hogy elcseszünk dolgokat. És hát, én ezt elcsesztem!” – fogalmazott szűkszavúan a színésznő. Cotillard 2016-ban is felelevenítette a szóban forgó jelenetet az Allociné magazin kedvéért, ahol beismerte, hogy haragudott, amiért ezt a felvételt hagyták benne a kész filmben, de nem hibáztatott senkit, még a mozi direktorát, a hamarosan Szicíliában sztárparádét dirigáló Christopher Nolant sem. Az azonban mégis bántja, hogy az emberek sokasága csak emiatt a szerencsétlen alakítás miatt beszél róla a mai napig, pedig igyekezett pályafutását sokszínűvé varázsolni munkáival, gondoljunk csak az Eredet, a Szövetségesek vagy a Magyarországon forgatott Lee című filmre. A sokak által nevetségesnek tartott jelenetet itt tekinthetik meg:

