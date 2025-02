Öt súlyos tragédia Marlon Brando életéből: A legendás színész egész élete küzdelem volt

Sármos férfiak, csinos nők és állandó csillogás – sokan irigykedünk a sztárok látszólag gondtalan életére. Marlon Brando a filmtörténelem legnagyobb sztárjaként távozott 2004-ben az élők sorából, de élete 80 éve alatt több tragédiával kellett szembenéznie, mint sokaknak együttvéve. Iszákos, erőszakos apa, állandó nőügyek, paranoia, öngyilkos gyerek, gyilkos fiú, kényszerabortusz és még a listának koránt sincs vége, sőt nem is tudhatjuk, mi mindent titkolt még el a színész, amit magával vitt a sírba. Hollywood egyik legtragikusabb sorsú sztárja, akiért szó szerint az egész világ odavolt.

Marlon Brando egész élete tele volt tragédiákkal (Fotó: Getty Images/Columbia Pictures/Donaldson Collection)

Marlon Brando élete legnagyobb tragédiái: bántalmazó gyerekkor

A színész már kiskorától kezdve rettegett, ami egy később előkerült hangfelvétel alapján egész életében kísértette. Alkoholista apja rendszeresen verte őt és az anyját is, míg Brando meg nem elégelte, és meg sem állt New Yorkig, hogy színészetet tanuljon. Az élet számos lemondással járt, sokszor aludt az utcán, olyan pletykák is keringtek róla, hogy a tanulmányait prostitúcióból tudta csak fizetni. A jóképű és kellemes fizikumú színészre hamar felfigyelt a szakma, ugyanis a színpadon és filmen is hatalmas sikert aratott a lengyel bevándorló Stanley szerepében A vágy villamosa című drámában. A darabot két évig játszotta, a film hatalmas kasszasiker lett, Oscar-jelölést is kapott. Egy csapásra elismert színész és világsztár lett Brando. Azonban ezzel együtt a paranoia egyre jobban hatalmasodott el rajta, ugyanis mindenhol az agresszív apját látta, félt az emberektől, amit alkohollal, droggal és szexxel igyekezett tompítani.

A vágy villamosa Stanley-jeként lett világsztár Marlon Brando (Fotó: Northfoto/Warner Bros.)

Rita Moreno és az abortusz

Egyik női szívet a másik után törte össze a szoknyapecér színész, akinek a rossznyelvű pletykák szerint férfiakkal is volt kapcsolata, például a tragikusan fiatalon elhunyt James Dean-el. Az mindenestre biztos, hogy az ötvenes években egy nő volt stabilan a színész életében, az idén 94 éves Oscar-díjas Rita Moreno. A kapcsolatot azonban sosem vállalta fel a színész, aki már házas volt Movita Castaneda-val, amikor a színésznő teherbe esett tőle. Brando abortuszra kényszerítette a színésznőt, aki később megpróbált öngyilkos lenni.