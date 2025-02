Meryl Streepet terhesen készítette ki a kétszeres Oscar-díjas kollégája

Kevés szimpatikusabb figura van Hollywoodban a háromszoros Oscar-díjas 75 éves színésznőnél. A kollégái és a közönség is imádja Meryl Streepet, ám pályakezdő filmes korában egy másik élő legendával hozta össze a sors, aki önmagával és másokkal is kegyetlen volt a forgatásokon. Manapság elképzelhetetlen lenne, ami a Kramer kontra Kramer 1979-es forgatásán művelt a kétszeres Oscar-díjas Dustin Hoffman. A most 88 éves színész ugyanis érzelmileg és fizikálisan is bántalmazta Streepet a sikerfilm forgatása alatt. Az esetet csak súlyosbítja, hogy Meryl első gyermekével volt várandós, miközben még mindig gyászolta korábbi szerelmét.

Meryl Streep és Dustin Hoffman nem jött jól ki a forgatáson (Fotó: AFP)

Meryl Streep és Dustin Hoffman viszálya

Hoffman élete lehetőségének tartotta a Kramer kontra Kramert, amiben eredetileg a Charlie angyalaiból ismert Kate Jackson alakította volna a férjét elhagyó Joanna szerepét. Rossz nyelvek szerint Hoffman azért akarta színésznőt a filmbe, mert mutatós, de nem tartotta elég tehetségesnek ahhoz, hogy lejátssza őt a vászonról. De aztán A szarvasvadász mellékszereplői Oscar-jelölése után egyre jobb lehetőségeket kapó Streep megcsípte magának a női főszerepet, és nagyon is élt a lehetőséggel. Ezt Hoffmann is észrevette, aki szabályosan féltékeny volt a mára legendás színésznőre, aki azonban nem hagyta magát: kevés jelenete ellenére tudatosan épített fel a figurát, sőt a tárgyalótermi védőbeszédét maga írta meg, amit a rendező, Robert Benton két mondatnyi javítással el is fogadott a színésznőtől.

Hoffman a method acting híve, vagyis az egész forgatás alatt karakterben marad. A dühös és elhagyott férj szerepében többször volt agresszív kitörése a filmben, amit a kamerák mögött is előszeretettel alkalmazott. Streepet a pletykák szerint egyszer megütötte két jelenet között, hogy karakterben maradjon. Az akkor 29 éves színésznő azonban már terhes volt a felvételek alatt, de ez Hoffmant ezek szerint nem érdekelte. Az egyik jelenetben a színész csak az operatőrrel közölte, hogy egy vitajelenet hevében falhoz fog vágni egy borospoharat. Streep reakciója és könnyes szeme valódi félelemből adódott, ami a filmben jól mutat, de feltehetően nem volt kellemes élmény a felvétel.