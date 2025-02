Teljesen megőszült Mia Sara: 11 éve nem láttuk a már 57 éves színésznőt

Szinte elképezhetetlen volt a nyolcvanas és a kilencvenes évek az egzotikus külsejű amerikai színésznő nélkül. Mia Sara már 17 évesen világsztár lett, azonban már 30 éves kora előtt elfelejtette őt az álomgyár. A színésznő a pályakezdő Tom Cruise mellett kezdte a filmezést, később a szebb napokat látott Jean-Claude Van Damme mellett feszített az Időzsaruban. Az 57 éves Mia 2013-ban hátat fordított a filmezésnek, ám tavaly visszatért a nyugdíjból.

Tom Cruise mellett lett híres Mia Sara a Legenda című filmben Fotó: AFP

Mia Sara minden tinisrác vágyálma

A különleges szépségű színésznőnek egy 1983-as epizódszerep, az All my children című napi sorozatban elég volt ahhoz, hogy felkeltse a Gladiátor rendezőjének, az Oscar-díjas Ridley Scottnak az érdeklődését, aki a pályakezdő Tom Cruise mellett a forgatás idején még csak 17 éves Saranak adta a Legenda című film főszerepét. A fantasy a mozikban bukás volt, azonban VHS-en hasított, ami mindkét színész karrierjének adott egy kis lökést. Cruise rögtön Ridley testvére, Tony Scott kultfilmjében, a Top Gunban kapott főszerepet, míg Mia a Meglógtam a Ferrarival című tini-vígjátékban Matthew Broderick oldalán. A nyolcvanas évek legnépszerűbb young adult filmje után sorra kapta a színésznő a közepes szerepeket, míg 1994-ben jött a lassított pörgőrúgásairól híres belga Van Damme és az Időzsaru című film, ami a mozikban és videókazettán is hasított. Innen azt gondolnánk, Mia karrierje új lendületet kapott, de nem, a színésznő egyre inkább a tévéfilmek irányába sodródott, a magyar közönség leginkább a Némó kapitány és a víz alatti város című minisorozatból emlékezhet rá. Sara a kétezeres évekre teljesen eltűnt, utolsó rövidfilmjét 2013-ban készítette.

57 évesen őszre váltott a még mindig bájos színésznő Fotó: AFP

Mi lett Mia Sara sorsa?

A színésznő 2002-ban vált el a néhai Sean Connery fiától, Jasontől, majd 2010-ben hozzáment Brian Henson színész, rendező, producerhez. Mia a két gyermeke nevelésére fordította minden idejét, és úgy döntött, vége a hollywoodi karrierjének. 2024-ben azonban visszatért a korai nyugdíjból és szerepet vállalt a Stephan King könyvéből készült The Life of Chuck című fantasyban. A színésznő megdöbbentette a rajongóit új külsejével, ugyanis teljesen őszre váltott és ellenben Melanie Griffith-el vagy az Oscar-díjas Kim Basingerrel, a még mindig bájos Mia Sara a természetes öregedés mellett tette le a voksát.