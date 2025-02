Minden, amit az újjászülető Daredevilről tudni érdemes

Március 5-én már látható a Disney+ felületén a DareDevil: Újjászületés (Fotó: Giovanni Rufino / MARVEL 2024)

Amazon

Jennifer Walters először a tárgyalóteremben – ráadásul az ellentétes oldalon – találkozott Matt-tel. Walters, az ifjabb Eugene Patilio képviseletében volt kénytelen beperelni Luke Jacobsont egy hibás öltözet miatt, annak ellenére, hogy a férfi készítette – többek között – az Amazon és Matt szuperhős öltözetét is. A bíróságon kívül az Amazon és Daredevil harcba is keveredett egymással, majd romantikus szálak is összekötötték őket.

Echo

Daredevil rögtön az Echo első epizódjában feltűnt és össze is csapott a címszereplővel. Wilson Fisk (Kingpin), Daredevil ősellensége ugyanis Echo-t akarta felhasználni arra, hogy elpusztítsa Matt Murdockot.