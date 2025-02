Forró kollegiális viszonyok - 7 emlékezetes film munkahelyi románcokról

Legénylakás, Dolgozó lány, Jókislány és a társaik: válogatásunkban végigtekintünk a munkahelyi szerelem témáját feldolgozó legemlékezetesebb filmeken, és közben még a Fehér Házba is ellátogatunk. Nicole Kidman legújabb filmje a Jókislány apropóján vesszük górcső alá a szakmai kapcsolatokból kialakuló filmes románcokat.

Shirley MacLaine és Jack Lemmon párosa 65 évvel megelőzte Nicole Kidman sikerfilmjét Fotó: AFP

Nicole Kidman a Jókislány: 7 emlékezetes munkahelyi románc

Legénylakás (1960)

Nem csak munkahelyi románcok, de romantikus komédiák tekintetében is alapműnek, igazi moziklasszikusnak számít Billy Wilder rendezése, amiben egy merőben szokatlan szerelmi történetet mesél el. A főszereplő irodista Jack Lemmon a főnökeinek adja kölcsön a lakását titkos szerelmi légyottokra, de a cuki kolléganő Shirley McLaine felbukkanása a helyszínen felborítja a jól bejáratott rendszert. A film 5 Oscar-díjat nyert 1961-ben, többek között a legjobb film és legjobb rendezésért járó aranyszobort is hazavitte.

Tess kiáll magáért A dolgozó lány című filmben Fotó: Photo12 via AFP / Photo12 via AFP/Cinema

Dolgozó lány (1988)

Sigourney Weaver korrupt irodai felettest alakít a nagyszerű Mike Nichols filmjében, a címbeli dolgozó lány pedig az egyre jobban torzuló Melanie Griffith, aki a főnöke lábtöréses balesetét kihasználva titokban a helyébe lép. És milyen jól teszi, mert így maga valósíthatja meg az gonosz diri ellopott üzleti ötletét, és közben még Harrison Forddal is összejöhet! A film töreténete mellett Carly Simon Let the River run című dala is világsláger lett.

Vajon létezik az igaz szerelem a Fehér házban is? Fotó: Photo12 via AFP / Photo12 via AFP/Cinema

Szerelem a Fehér Házban (1995)

A világtörténelem talán legoptimistább évtizedében, a kilencvenes években simán előfordulhatott, hogy az amerikai elnök személye ne vérre menő politikai viták, hanem egy kellemes romantikus film tárgya legyen. Az Egyesült Államok első emberének az íratlan szabályok szerint házas embernek kell lennie, de ebben a filmben ezt azzal cselezték ki az alkotók, hogy a Michael Douglas által alakított elnök özvegy, így pedig egyben a világ legjobb partijának számító egyedülálló férfija is. Azonban megjelenik a legutóbb Az alma nem esik messze című sorozatban hatalmasat alakító Annette Bening egy felvágott nyelvű környezetvédő szerepében, a többit pedig már nem nehéz kitalálni.