Nicole Kidman perverz vágyai mentik meg a Jókislányt

A közel hatvanéves színésznő teljesen le- és kivetkőzik magából a vásznon Fotó: A24

A holland rendező, Halina Reijn túl sokat akart markolni a filmjével, és ahogy a homok kipereg a tengerparton az ember ujjai között, úgy ez a film is kezd szép lassan a direktornő markából kifolyni. Egyszerre akar mesélni a női CEO-k helyzetéről, arról, hogy néha elvárják tőlük, hogy férfiak legyenek, néha meg a hasonló szinten lévő kollégáik is lenézik őket és kutyaként bánnak velük, miközben bemutatják azt is, hogy egy női vezetőnek menyire kell ügyelnie arra, hogy még véletlenül se legyen toxikus a munkakörnyezet, illetve hogy a fiatalabb kolléganők is felnézzenek rájuk. Mindeközben egy sérült lélek kálváriájáról is mesél, aki maga sem érti, miért nem elég neki, amit megkapott: a tökéletes élete helyett szívesebben menne le kutyába és lefetyelne a gazdija kezéből, szó szerint. A Jókislány a hatalom és a kontroll gyakorlásáról is mesél, amivel tudni kell élni, de fél pillanat alatt el is lehet veszíteni, kockáztatva ezzel a komplett életünket. És akkor még ott van a korkülönbség kérdése: a Z-generáció lazábban veszi a kapcsolatokat és kapcsolódásokat, amíg egy középkorú nő még a szeretői viszonynak is meg akarja adni a módját. Már leírva is sok a téma, és bizony mindegyiknek csak a felszínét kapirgálja a Jókislány, igazából egyik topik mélyére se megy igazán és ez leginkább a forgatókönyv hibája, amit szintén a rendezőnő jegyez.

Kidman igazi szolgája lesz a gyakornokának Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Man Up Film/A24

A totális középszertől, sőt kapufától Kidman frenetikus alakítása menti meg a filmet. Nem hiába kapta meg a Velencei Filmfesztivál legjobb színésznőjének járó díjat. A játéka majd' annyira merész, mint a legutóbb gruppenszexelő, Emma Stone játéka a Szegény párák című filmben. Kidman testileg és lelkileg is teljesen kivetkőzik magából, amíg szép lassan minden álarcát leveti előttünk, és kijönnek legelemibb és legállatibb ösztönei is. Emlékezetes jelenetből nincs hiány, a Jókislány egyszerre szexi és megalázó, sőt a hatalom és az élet szimbóluma is lesz egyben. Egy rendes alá-fölé rendelt szexuális viszonyhoz nem árt, ha van egy rendes dom, vagyis úr is. Ennek a kritériumnak azonban Harris Dickinson sajnos csak részben felel meg. Samuel kezében valójában annyi hatalom van, hogy bármikor elsírhatná a HR-en, hogy rámászott a főnöke. Valódi veszélyt nem rejt a figurája, sőt egy ponton már-már romantizálja a kapcsolatukat a rendező, ami a film végére tévútra viszi a történet és a szereplőket is, és egyre nagyobb lyukak keletkeznek az alapvetően izgalmas történeten. A másik gond Dickinsonnal, hogy a szépfiú imázsát nem tudja vagy nem akarja levetkőzni, mindent tisztességgel megcsinál, bármelyik ötvenpluszos (és fiatalabb) nő is rávetné magát, de színészileg semmi extrát nem tesz hozzá a természet adta adottságaihoz. Antonio Banderas Kidman férjeként derekasan asszisztál a színésznő remekléséhez, de nem kap elég teret, ez Kidman filmje és ezt tiszteletben is tartja a spanyol sztár.