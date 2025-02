40 éve kaptunk örök tanulságot a Nulladik óra szereplőitől

A Nulladik óra szereposztása lehetett volna nevesebb is, de ezt talán senki sem bánja

Színész inkognitóban

Ahhoz, hogy hitelesen tudjon a lázadó diáksrác bőrébe bújni, az akkor 24 éves Judd Nelson visszaült az iskolapadba. Egy, a forgatáshoz közeli chicagói gimnáziumot látogatott meg több alkalommal, még az ottani tanulókat is sikerült meggyőznie, hogy tényleg oda jár. Diáktársainak még sört is vett egyszer a „hamis” személyi igazolványa segítségével, cserébe egy fuvart kért a hotelhez, ahol a többi színésszel szállt meg a film készítése erejéig, és azt hazudta, azért lakik itt, mert az apja börtönben ül.

A sztároknak nem kellett a film

Nem sokon múlott, hogy igazi sztárparádét vonultasson fel a film. Az ügyeletes rosszfiú, azaz Bender szerepére eredetileg Nicolas Cage volt kiszemelve, majd miután ő elutasította, John Cusacké lett a munka. Végül Cusacket mégis lecserélték, így került Judd Nelson a képbe. Claire eljátszására sem Molly Ringwaldot kérték fel elsőként, Robin Wright, Laura Dern és Jodie Foster kezei közt is megfordult a forgatókönyv, mire végleges tulajdonosához került a szerep.

Ally Sheedy és Molly Ringwald két, merőben különböző női karaktert formáltak meg

Most akkor főztek vagy forgattak?

A kellékeseknek sokszor nem kell a konyhánál messzebbre menniük praktikus megoldásokért. Amikor Ally Sheedy karaktere „havazást” idéz elő azzal, hogy hajkoronájából korpát ráz a földre, amit látunk az igazából nem is korpa, hanem reszelt parmezán sajt. A film egy másik jelenetében, mikor a diákok kábítószert fogyasztanak, marihuána helyett oregánót láthatunk a vásznon.

Azóta is várjuk a poént

A mozi rajongótáborát még évtizedekkel a film megjelenését követően is lázban tartja, mi lehetett a Bender által elkezdett, de be nem fejezett vicc poénja. Több fórumon is próbálták megfejteni, azonban az igazság az, hogy egész egyszerűen nincs is poénja. A forgatókönyvet is jegyző John Hughes hiába kezdte el írni a viccet, egészen a forgatásig nem tudta befejezni azt, ezért maradt így benne a végső változatban.