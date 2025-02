Nyerni vagy veszíteni – a Pixar legújabb mérföldköve

Kiváló zeneszerzők késztették a Pixar sorozatának zenéjét (Fotó: PIXAR)

A Nyerni vagy veszíteni című sorozathoz olyan hírességek adták a nevüket, mint Will Forte, aki Dan edzőt személyesíti meg, Rosanna Jean Foss, mint Laurie, vagy éppen Milan Elizabeth Ray, aki Rochelle karakteréhez adta a hangját ebben a hihetetlenül szellemes, szeretni valóan érzelemdús és különleges animációs sorozatban, melynek zenéjét Ramin Djawadi, az iráni és német gyökerekkel rendelkező karmester és zeneszerző szerezte a Nyerni vagy veszíteni zenéjét, akinek a nevéhez többek közt a Trónok harca sorozatok zenéi is kötődnek, valamint a Campfire nevű producer duó, akik a Netflix egyik sport dokujának, a The Redeem Team-nek írták a zenéjét.