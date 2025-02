Még egy rossz film is nyerhet Oscar-díjat – íme néhány bizonyíték

A Vaslady

Kategória: Legjobb színésznő, legjobb smink és maszk.

Vannak olyan filmek, melyeket csak azért jegyzünk meg, mert egyik kedvenc színészünk bújt több rétegnyi maszk alá, hogy aztán egy ismert történelmi személyt megformálva ékelje be magát emlékezetünkbe annak ellenére, hogy maga a mozi nem lett több egy könnyen felejthető darabnál. Elsők között juthat eszünkbe Gary Oldman mint Winston Churchill A legsötétebb órából, vagy a listánkon is helyet foglaló A Vaslady, melyet még a csodálatos és vajszívű Meryl Streep alakítása sem tudott megmenteni az unalomba süllyedés sorsától.

Meryl Streep játéka és sminkje ugyan mestermunka volt, maga film már kevésbé

(Fotó: g90 / ZUMAPRESS.com/© 2011 by Film4)

Fekete Párduc 2.

Kategória: Legjobb jelmez.

Bár a képregényfilmes zsáner az utóbbi két évtizedben leírhatatlan népszerűségre tett szert, az Oscar-gálákon csak elvétve jutottak szóhoz, részben emiatt pedig a gála nézettsége is csökkent évről évre, ahogy azt fentebb is írtuk. Az Akadémia emiatt, feltételezhetően némi nyomásra úgy döntött, hogy 2023-ban több kategóriában is jelöli a Fekete Párduc kevésbé jól elsült, Chadwick Boseman tragikusan korai halála által beárnyékolt folytatását, melyből aztán végül egyet díjra is tudott váltani a produkció. Ugyan érezhető volt a döntéshozók szándéka, mégis a Marvel egyik legrosszabb moziját választották ki maguknak, mint egyfajta kiengesztelő gesztus tárgyát a rajongók felé, és az egész akció visszafelé sült el.

A víz érintése

Kategória: Legjobb film, legjobb rendező, legjobb eredeti filmzene, legjobb látványtervezés.