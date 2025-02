Óz, a nagy varázsló: napokig mérgezték a film szereplőit

Hollywood továbbra is számos titkot rejt, nem csak szerelmi cselszövésekkel vagy kényszerabortuszokkal lehet találkozni a rejtett archívumokban. Sok esetben maga a forgatás rejtett veszélyeket, ennek egyik ékes példája az Óz, a nagy varázsló című 1939-es klasszikus készítése. A technika még nem volt olyan modern, mint most az előtörténeteként szolgáló musical, a Wicked esetében, így a tökéletes látványért szó szerint meg kellett szenvedniük a színészeknek, sőt az életükkel játszottak. Hollywood legbrutálisabb forgatásáról - ami közel 100 emberéletet követelt a titkos atomkísérletek miatt - már korábban írtunk, de Óz sötét titkára még csak most derült fény.

A színészek rákkeltő hóban és jelmezben forgattak napokig az Óz, a nagy varázslóban

(Fotó: YouTube - MsMojo)

Óz, a nagy azbeszt varázsló

Az azbesztről tudni kell, hogy a filmipar hajnalán rengeteg mindenre használták, mivel olcsó volt és könnyen elérhető. A ma már tiltólistás anyag sok hasznos tulajdonsággal bír, például hogy;

tűzálló

hang - és hőszigetelő

saválló.

Így sok mindenre használták. Amivel viszont még az 1930-as években nem voltak tisztában, hogy a levegőbe kerülve nagy mennyiségen tüdőrákot és súlyos mellhártya-gyulladást is okozhat. Sok klasszikus filmben legtöbbször a hó készült azbesztből, mivel fehér és szemcsés állaga pont olyan hatást keltett.

A világ legnépszerűbb történetének a forgatása halálos rémálom volt (Fotó: Northfoto)

Így történt ez az Óz, a nagy varázsló című film forgatásán is, ahol a mindössze 16 éves Judy Garland alakította Dorothyt. Sok legenda kering arról, hogy molesztálták a színésznőt, illetve az illegális étvágycsökkentő tablettákról, amivel tömték a producerek a forgatása alatt. Ha ez nem lett volna elég, a pipacsföldön játszó jelenetben a műhavat azbesztből készítették, így a színésznőnek, illetve később az Oroszlánt, a Madárijesztőt és a Bádogembert alakító művészeknek napokig kellett szívniuk a rákkeltő műhavat. A színészek fokozott életveszélynek voltak kitéve, közülük is leginkább Ray Bolger, akinek a szalmaruhája is azbesztből készült, hogy ne legyen gyúlékony. A színész később rákban hunyt el, Judy Garlandnak pedig rövid élete végéig tüdőproblémái voltak.

Később Hollywood, miután bizonyították az azbeszt mérgező hatását, más, biztonságosabb technológiát használt a műhó elkészítésre.